„Vorne zu schwach besetzt“ - Vaterstetten verliert gegen den TSV Ottobrunn

Steht mit Baldham-Vaterstetten nach einem Sieg und einer Niederlage auf dem neunten Tabellenplatz: Trainer Gediminas Sugzda. © Max Ziegler

Der offensiv zahnlose SC Baldham-Vaterstetten muss nach dem Auftaktsieg gegen Daglfing eine 0:3-Niederlage gegen den TSV Ottobrunn einstecken.

Vaterstetten – Nicht richtig in die Gänge kam der SC Baldham-Vaterstetten in seiner Auswärtspartie beim TSV Ottobrunn. „Nach dem 0:3 hatten wir noch zwei, drei Chancen. Das war dann aber auch schon viel zu spät“, bekundete Abteilungsleiter Helmut Lämmermeier zu den Möglichkeiten in der Schlussphase. Eine sehr effektiv auftretende Heimelf „machte aus drei Chancen drei Tore.“ Lämmermeier empfand die 0:3-Niederlage als zu hoch, aber am Ende als durchaus verdient.

In der 21. Spielminute rutschte eine Hereingabe von der rechten Seite bis an den langen Pfosten durch, wo der ehemals in Forstinning kickenden Simon Pleninger zum 1:0 einschob. Auch das 2:0 entsprang demselben Muster nach einem Angriff über die linke Baldhamer Abwehrseite, und wieder hieß der Torschütze Pleninger (39.). Zuvor hatte Schlussmann Solomon Arewa den Ball nur noch in Richtung Pleninger ablenken können.

Endgültige Entscheidung in der zweiten Hälfte

Endgültig auf die Verliererstraße geriet der SCBV in der 67. Minute. Arewa spekulierte auf eine Flanke, doch Fabian Wittmann fand fast von der Grundlinie aus die Lücke zum preisgegebenen kurzen Pfosten und traf zum 3:0-Endstand für die effizienten Ottobrunner.

Wie schon in der mit 1:0 gewonnenen Auftaktpartie gegen Helios-Daglfing trat das derzeitige Baldhamer Manko auch in Ottobrunn zu Tage. Technisch und spielerisch präsentierte man sich Lämmermeier zu Folge in einem vernünftigen Zustand, doch „in der Summe sind wir vorne zu schwach besetzt im Moment.“ Malcolm Olwa kehrte zwar nach seiner Verletzungsabsenz in den Kader zurück, doch mit Roman Krumpholz und Timon Becker fehlen weiterhin wichtige Offensivstützen. (Christian Scharl)

SCBV: Arewa, Winzer, Lämmermeier, Kreissl, Kalenga-Mutombo, Baumann, Renold, M+N Rook, Kaya, Stepanek, Reiter, Olwa, Ayari, Bär, He. Hild.