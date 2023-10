Oberweikertshofen II holt nach 0:2 noch ein Remis: „Da wäre fast noch der Siegtreffer drin gewesen“

Von: Dieter Metzler

SCO-Trainer Daniel Stapfer freute sich über das Remis gegen Aufsteiger Moorenweis. © Bock Dominik

Moral gezeigt: Der SC Oberweikertshofen II kommt nach einem Zwei-Tore-Rückstand zurück und teilt sich die Punkte mit dem TSV Moorenweis.

Moorenweis – Auch im neunten Spiel in Folge konnte der Aufsteiger aus Moorenweis nicht bezwungen werden. Am Freitagabend allerdings verschenkte die Elf von Trainer Branko Marcetic eine 2:0 Halbzeitführung gegen den SC Oberweikertshofen II, weil man glaubte, sich in den zweiten 45 Minuten zurücklehnen zu können. Das wurde von der Elf von Weikertshofens Trainer Daniel Stapfer bestraft. Am Ende trennten sich die beiden Mannschaften leistungsgerecht 2:2 unentschieden.

„Wir haben uns für eine starke Leistung belohnt.“

„Wir haben uns für eine starke Leistung belohnt“, freute sich Stapfer, dem Tabellenführer doch noch einen Punkt abgeluchst zu haben. In seinen Augen war seine Elf 70 Minuten ebenbürtig. „Ich bin sehr zufrieden. Nach einem 0:2 haben wir noch ein 2:2 geholt. Zum Schluss gab es noch einen offenen Schlagabtausch. Da wäre fast noch der Siegtreffer drin gewesen.“

Man hatte den SCO II gut im Griff berichtete der 2. Abteilungsleiter der Moorenweiser Andreas Otter. Mit einem flach getretenen Freistoß aus 20 Metern brachte Johann Dietrich den TSV in Führung (14.). Kurz vor der Pause erhöhte TSV-Spielführer Michael Müller mit einem Schuss aus spitzem Winkel auf 2:0 (43.). Doch Weikertshofen hatte sich noch nicht aufgegeben. Innerhalb von zehn Minuten gelang das Remis. „In dieser Phase haben wir überhaupt keine Bindung mehr zum Spiel gehabt“, so Otter. Nach einem Eckstoß verkürzte Marc Egenhofer auf 2:2 und beim 2:2 durch Felix Hallmaier habe sich die TSV-Abwehr regelrecht übertölpeln lassen. (Dieter Metzler)