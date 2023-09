„Das war Not gegen Elend“ - Viel Stückwerk im Verfolgerduell

Von: Roland Halmel

Kampf um den Ball: Das Foto zeigt Bernrieds Nicolas Dolderer (links) – kurz vor der Pause Torschütze des 1:0 – im Duell mit Issa Pene vom TSV Pähl. Am Ende gewann Bernried mit 3:1. Foto: Roland Halmel © Roland Halmel

In der A-Klasse feiert der SV Bernried gegen den TSV Pähl den vierten Sieg im siebten Spiel und schiebt sich auf Tabellenplatz zwei.

Bernried/Pähl – Es war beileibe kein fußballerischer Augenschmaus, den das Duell in der A-Klasse 8 zwischen dem SV Bernried und dem TSV Pähl bot. Die beiden Verfolger von Top-Team TSV Hohenpeißenberg lieferten sich – weil jeweils ersatzgeschwächt – eine Partie nur auf mäßigem Niveau. Immerhin gab es einen Sieger: Die Bernrieder siegten mit 3:1.

„Wir haben einen kleinen Kader und wenn dann noch ein paar wichtige Leute fehlen, wird es schwierig.“

Beide Seiten beschönigten hinterher nichts. „Das war Not gegen Elend“, bekannte Pähls Spielertrainer Wolfgang Greiner. In die gleiche Kerbe schlug Bernrieds Coach Daniel Jahre: „Das war heute schwere Kost.“ Wobei er auch Gründe aufzeigte, warum bei seinem Team nur wenige spielerische Glanzstücke zu sehen waren. „Wir haben einen kleinen Kader und wenn dann noch ein paar wichtige Leute fehlen, wird es schwierig“, erklärte Jahre, der wie Bernrieds Fußballchef Markus Kühn selbst die Fußballschuhe schnüren musste. Ähnlich erging es auch den Pählern, die unter anderem ohne Antreiber Simon Müller auskommen mussten. Erschwerend kam beim TSV hinzu, dass dem Team das Nachholspiel gegen Hohenpeißenberg zwei Tage zuvor noch in den Knochen steckte. „Das hat extrem viele Körner gekostet“, meinte Greiner, der beim 4:2 Sieg gegen den Spitzenreiter, mit dem die Pähler die Liga spannend hielten, noch drei Treffer erzielte.

1:0-Führung für die Gastgeber nach einem Konter

Auch in Bernried netzte der TSV-Spielertrainer ein. Sein Treffer in der Schlussphase war aber nur Ergebniskosmetik. Dabei starteten die Gäste enorm druckvoll in das Spiel. Greiner hatte nach einem schnell ausgeführten Freistoß den Führungstreffer auf dem Fuß. Sein Schuss landete aber am Pfosten (3.). Wenig später schoss Quirin Neumayr (11.) aus der Distanz nur knapp vorbei. Bereits nach einer Viertelstunde musste der TSV seinen Torhüter Alex Schmid, der über Leistenprobleme klagte, auswechseln. Sein Vertreter, Rogers Mande, bekam danach durch zwei Distanzschüsse der Hausherren (20., 22.) Arbeit. Beide Versuche wehrte er mit leichten Problemen ab. Nach einem Kopfball von Issa Pene (26.) im Anschluss an eine Ecke, der neben den SVB-Kasten ging, verflachte die Partie zusehends. Erst kurz vor der Pause ließ das Bernrieder Offensivduo Lennart Brandt und Nicolas Dolderer sein Können aufblitzen. Das bescherte den Hausherren, nach einem TSV-Freistoß, einen perfekten Konter, den Dolderer auf Zuspiel von Brandt zum 1:0 (42.) verwertete.

Kalte Dusche für den TSV Pähl nach dem Seitenwechsel

Kurz nach dem Wechsel erhöhte Tobias Schaffer nach einer Ecke per Kopf auf 2:0 (50.). Gleich im Anschluss kassierte Pähls Darius Lepsa wegen Meckerns die Ampelkarte (51.). In Unterzahl verpasste Klaus Deibel bei seiner Kopfball-Großchance (57.) den Ausgleich. Im Gegenzug erhöhte SVB-Kapitän Benedikt Ischwang (57.) nach einem abgewehrten Ball aus dem Hintergrund auf 3:0. „Gelb-Rot war völlig unnötig und das dritte Tor war der Genickbruch“, urteilte Greiner, dessen Team in der Folge mehrfach Glück hatte, da Bernried mehrere hochkarätige Chancen verstolperte. „Wir waren viel zu ungenau“, monierte Jahre. Das Spiel plätscherte letztlich mit viel Stückwerk auf beiden Seiten bis zum Schlusspfiff vor sich hin. Daran änderte auch das 1:3 von Greiner (75.) nichts mehr. (Roland Halmel)