Später Hohenfurcher Ausgleich, aber keine Freude: „Fühlt sich wie eine Niederlage an“

Von: Roland Halmel

Mehrmals im Blickpunkt: Hohenfurchs Samuel Fischer (am Ball) hatte mehrere gute Chancen, ein Treffer blieb dem Spieler aber verwehrt. Foto: halmel © halmel

Trotz des späten Ausgleichstreffers ist der Tabellenführer der Kreisklasse SV Hohenfurch nicht zufrieden mit dem Punkt gegen Unterdießen.

Hohenfurch – Seine zweite Saison-Niederlage konnte der SV Hohenfurch gerade noch verhindern – durch ein Tor von Gregor Wendland in der Nachspielzeit. Das 1:1 gegen den SV Unterdießen fühlte sich für die Truppe von Coach Christopher Resch aber wie eine Niederlage an. „Weil wir leider vergessen haben, Tore zu machen“, sagte Resch angesichts zahlreicher hochkarätiger Chancen. „Solche Tage gibt es leider“, so Resch.

Chancenwucher des SV Hohenfurch

Schon nach zwei Minuten lag der Führungstreffer des Tabellenführers der Kreisklasse 8 in der Luft. Leonhard Grimm traf aber nur die Latte. Danach folgten in regelmäßigen Abständen hochkarätige Möglichkeiten der Hohenfurcher. Unterdießens Keeper Michael Nirschl hatte mehrfach das Glück des Tüchtigen. Samuel Fischer (19.) schoss knapp vorbei, Grimm (23.) traf erneut ans Gestänge. Danach scheiterte erneut Fischer an Nirschl (34.), ehe der SVH-Spieler am leeren Tor vorbeischoss (36.). Unmittelbar retteten die Gäste bei einer Aktion von Fischer auf der Linie (43.).

Zwei Tore in der Schlussphase

In der zweiten Hälfte gab der SVU seine extrem defensive Ausrichtung etwas auf. Dennoch bestimmten die Hohenfurcher klar das Geschehen. Ein Gewühl nach einer Ecke (50.) und eine weitere Großchance von Fischer (52.) brachten keinen Ertrag. In der Schlussphase wurde das Anrennen der Hausherren immer verzweifelter, aber auch ideenloser. Ein Kopfball von Gregor Wendland (73.) und ein Schuss nach einer Ecke wurden geblockt. Aus letzterer Aktion entstand ein Konter, den Unterdießen zum 1:0 nutzte (82.). Der SVH warf danach alles nach vorne und hatte bei zwei weiteren Kontern von Unterdießen (85., 89.) Glück. In der Nachspielzeit wurde der Willen der Gastgeber belohnt: Wendland (90.+1) sorgte mit viel Einsatz nach einer Ecke fürs 1:1. Bei einem Freistoß (90+5.) lag im Anschluss sogar noch der SVH-Siegtreffer in der Luft. (Roland Halmel)