„Haben es nicht geschafft, Nguelefack unter Kontrolle zu bringen“ - BCA-Stürmer macht Unterschied

Teilen

Glückwunsch: Didier Nguelefack (links) lässt zum 1:0 gratulierten. Wem der kleine Fan im Hintergrund die Daumen drückte, ist nicht überliefert. Fotos: hae (2) © hae (2)

Bitterer Sonntag für Sulzemoos: Der SV muss sich nach zahlreichen Chancen und einem verschossenen Elfmeter gegen Attaching geschlagen geben.

Sulzemoos – Der SV Sulzemoos ist seinen Heimnimbus los. Das Team von Trainer Berni Ahammer verlor gestern sein Heimspiel gegen den BC Attaching mit 2:3 (1:1).

Entscheidender Faktor: Nguelefack ist nicht zu stoppen

Am Ende hat es nicht gelangt. Der Gast aus Attaching hatte mit Didier Nguelefack den überragenden Spieler auf dem Feld. Der Angreifer des BCA war von den Sulzemooser Abwehrspielern nicht unter Kontrolle zu bringen.

Auch im Verbund war Didier Nguelefack von den Sulzemoosern kaum zu stoppen. © Bruno Haelke

Im ersten Spielabschnitt bekam der Gastgeber insgesamt keinen Zugriff auf die Partie. Gerade im Mittelfeld standen die Sulzemooser zu weit weg von ihren Gegenspielern und kamen so überhaupt nicht in die Zweikämpfe. Zudem spielte Attaching immer wieder lange Bälle auf die Außen – mit dieser Variante wusste die Sulzemooser Defensive überhaupt nichts anzufangen. Entsprechend schufen sich die Attachinger immer wieder eine Überzahl auf den Außenpositionen. Die 1:0-Führung des Gastes durch Didier Nguelefack (20.) war die logische und verdiente Führung.

Eigentor von Rothfuss entscheidet die Partie

Beinahe aus dem Nichts kam der Gastgeber zum Ausgleich. Sergen Retzep verwandelte einen Handelfmeter sicher (35.). Franz Gamperl brachte den BCA in der 52. Minute jedoch erneut in Führung. Für den erneuten Ausgleich sorgte Mehmet Ayvaz (75.). Doch die Freude war nur kurz, denn ein Eigentor von Maxmilian Rothfuss sorgte mit seinem Treffer nur drei Minuten nach dem 2:2 für die dritte Führung der Attachinger. In der 85. Minute verschoss BCA-Kapitän Manuel Thalhammer einen Foulelfmeter, SVS-Keeper Max Kronschnabl parierte. Zuvor konnte sich die SV-Defensive nur mit einem Foul gegen Didier Nguelefack behelfen.

Trotz Großchancen: Sulzemoos geht gegen den BCA als Verlierer vom Platz

„Nach dem Elfmeter hatten wir die große Chance, doch noch auszugleichen“, so SVS-Coach Berni Ahammer frustriert. Yasir Ammar Sami traf freistehend aus zehn Metern nur den gegnerischen Torwart.

„Wir sind nie richtig ins Spiel gekommen und haben es zu keiner Zeit geschafft, Didier Nguelefack unter Kontrolle zu bringen. Das war der Schlüssel zum Spiel“, resümierte Ahammer enttäuscht. (Bruno Haelke)