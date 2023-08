Rote Laterne leuchtet im Dauerregen: Buchbach verliert gegen Türkgücü München

Keine Siegesserie gestartet: Der TSV Buchbach muss sich nach dem 1:0-Derbyerfolg gegen Türkgücü geschlagen geben. © Michael Buchholz

Vier Punkte aus sieben Spielen: Der TSV Buchbach bleibt nach der knappen 0:1-Niederlage gegen Türkgücü München Tabellenletzter in der Regionalliga Bayern.

Buchbach – Der TSV Buchbach bleibt auch nach dem siebten Spieltag in der Fußball-Regionalliga Bayern Schlusslicht: Vier Tage nach dem 1:0-Sieg gegen den SV Wacker Burghausen musste sich die Mannschaft von Trainer Alex Käs bei Türkgücü München am Dienstagabend 0:1 geschlagen geben.

Tunc mit dem Tor des Tages für Türkgücü

Bei nur vier Punkten aus sieben Begegnungen hat die Siegerlaune nach dem Derby-Erfolg einen herben Dämpfer erfahren und die Rot-Weißen auf den tristen Boden der Realität zurückgeholt. Im Dauerregen im Sportpark Heimstetten waren die Gastgeber die bessere Mannschaft, die in der 20. Minute das Tor des Tages erzielte, als Sascha Hingerl die Buchbacher Abwehr mit einem perfekten Pass aushebelte und Emre Tunc mit seinem dritten Saisontreffer das Tor des Abends machte.

Buchbach mit wenigen Torraumszenen

Buchbach war über die gesamte Spielzeit nicht gefährlich genug, hatte bis auf eine Volley-Abnahme von Christian Brucia (16.) und einen Schuss von Tobi Sztaf (27.) kaum Szenen. Der personell erneut abgerüstete Liga-Dino, der schon in der letzten Spielzeit einen unfassbaren Kraftakt für den Klassenerhalt brauchte, hat jetzt schon zu viele Punkte liegen gelassen, um sich eine halbwegs gute Quote in den nächsten Spielen gegen die Würzburger Kickers, in Nürnberg und gegen Bayreuth erhoffen zu können. Nichtsdestotrotz will der TSV verhindern, danach hilflos abgehängt zu sein. (Michael Buchholz)