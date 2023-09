Aluminium verhindert mehrfach den Ausgleich: Der TSV Buchbach bleibt Regionalliga-Schlusslicht

Gerettet: Nerman Mackic und Levin Ramstetter (Nr. 20) sind vor Peter Kurzweg am Ball. Foto: Michael bucholz © Michael bucholz

Es läuft einfach nicht beim TSV Buchbach. Trotz eines starken Fights und mehreren Großchancen unterliegt der Tabellenletzte der Regionaliga Bayern gegen die Würzburger Kickers.

Buchbach – Es geht einfach nicht aufwärts. Der TSV Buchbach bleibt auch nach dem achten Spieltag Schlusslicht der Fußball-Regionalliga: Die Mannschaft von Trainer Alex Käs lieferte dem hohen Favoriten FC Würzburger Kickers zwar einen großen Kampf, musste aber am Ende eine unglückliche 0:1-Niederlage hinnehmen.

Kaum Abschlüsse in der ersten Hälfte

Trainer Käs hatte eine auf zwei Positionen veränderte Mannschaft ins Rennen geschickt: Für Sammy Ammari stürmte Tobias Stoßberger und im Abwehrverbund ersetzte Nerman Mackic Routinier Christian Brucia. Den Hausherren gehörte dann auch gleich die erste Möglichkeit, als Tobias Heiland eine abgewehrte Ecke aus 18 Metern nur knapp über den Querbalken setzte (3.).

In der Folge übernahmen die Profis aus Würzburg mehr und mehr das Kommando, aber Buchbach verteidigte mit Leidenschaft und ließ lange nichts zu. Die einzig wirklich gute Chance erspielten sich die Kickers in der 18. Minute, als Felix Junghan mit einem tollen Reflex einen Kopfball von Pascal Moll nach Flanke von Ivan Franjic entschärfte. Von Buchbach kam offensiv gegen einen übermächtigen Gegner, der deutlich mehr Ballbesitz hatte, bis zur Pause nicht mehr viel. Das Team von Trainer Marco Wildersinn war fast ausschließlich in der Vorwärtsbewegung, aber auch mit dosiertem Risiko. Und so sahen die 675 Zuschauer im ersten Abschnitt eine umkämpfte Partie, aber kaum Torraumszenen.

Glück für die Würzburger Kickers

Nur eine Minute nach Wiederbeginn dann aber die kalte Dusche für die Hausherren. Als Junghan eine Ecke von Franjic nicht zu fassen bekam, war der Ex-Burghauser Yannick Scholz aus kurzer Distanz zur Stelle. Buchbach zeigte sich davon allerdings nicht sonderlich beeindruckt, sondern versuchte sofort, den Rückstand auszubügeln.

Das wäre in der 61. Minute auch fast gelungen, als Tobias Sztaf erst den Pfosten, dann die Latte traf, ehe Keeper Vincent Friedsam zur Stelle war – was für ein dickes Ding für die Rot-Weißen.

Zehn Minuten vor Schluss meldeten sich die Gäste dann wieder mit einem gefährlichen Freistoß von Franjic, der knapp über die Latte strich. Die Hausherren waren bemüht, aber zu wenig präzise und zu selten im letzten Drittel, um die Kickers noch ernsthaft zu gefährden. Erst in der letzten Minute der Nachspielzeit hätten sich die Gastgeber fast doch noch einen Punkt erkämpft, doch Sztaf visierte im Anschluss an eine Ecke erneut die Latte an. So blieb es bei der Niederlage. (Michael Buchholz)