„Sind auf dem Weg zu den nächsten drei Punkten“ - Dorfen fährt mit vollem Kader nach Raubling

Seit dem 7:0-Kantersieg gegen Moosinning zum Saisonauftakt wartet Raubling auf die nächsten drei Punkte. © Stephan Schikowski

Direkt den nächsten Sieg in der Bezirksliga einfahren: Der TSV Dorfen will nach dem 1:0-Erfolg gegen Teisendorf beim TuS Raubling nachlegen.

Dorfen – Bereits am Freitagabend tritt der TSV Dorfen zum Bezirksliga-Punktspiel beim TuS Raubling an. Spielbeginn ist um 19.30 Uhr. Die Gastgeber stehen in der Tabelle nur einen Platz hinter dem TSV.

„Die Abwehrreihe muss wieder so kompakt stehen und die Außenverteidiger müssen versuchen, Druck nach vorne zu machen.“

„Wichtig ist, das wir uns wieder auf unseren Fußball konzentrieren, so wie gegen Teisendorf am vergangenen Wochenende, also einfach unsere Sache machen“, fordert Dorfens Sportlicher Leiter Markus Wetzel. „Auch die Abwehrreihe muss wieder so kompakt stehen, und die Außenverteidiger müssen versuchen, Druck nach vorne zu machen.“ Dann werde sein Team seine Chancen bekommen, da sei er sich sicher. Nur müsse man auch geduldig bleiben und solle nicht kopflos anrennen, meint er weiter. „Es wird natürlich nicht so einfach werden, aber wir sind auf dem Weg zu den nächsten drei Punkten“, sagt Wetzel zuversichtlich und hat ein Lächeln auf den Lippen. Der 7:0-Auftaktsieg der Raublinger beim FC Moosinning habe nicht nur ihn etwas überrascht, meint der Dorfener. „Sie haben aber in der Folge bei zwei Unentschieden und zwei Niederlagen nicht mehr gewinnen können.“

Beste Offensive um Toptorjäger Schöffel wartet

Der TuS hat mit 13 Treffern eine der besten Offensivreihen in der Liga aufzuweisen. Ein Garant dafür ist bisher sein Goalgetter Lukas Schöffel mit fünf Toren. Der Aufsteiger gilt als zweikampfstarkes Team und agiert sehr körperbetont. Da müssen die Baumgärtner-Mannen dagegenhalten. „Ein Freitagsspiel, zudem noch unter Flutlicht, das wird sicherlich ein ganz heißer Tanz für uns werden“, so der Sportliche Leiter. Die Dorfener können mit ihrem derzeit besten Kader anreisen. Alle Urlauber sind wieder an Bord, sodass es auf der Bank schnell zu voll werden könnte. Auf alle Fälle wird dieser Umstand die Arbeit von Coach Heiko Baumgärtner leichter machen, wenngleich er nun die Qual der Wahl haben wird. Tipp: 1:1. (Hans-Peter Mertins)

TSV-Kader

Wolf, Mierschke, Thalmaier, Zöller, Zander, Linner, Sporrer, Heilmeier, Rachl, Eder, Friemer, Lorant, Roppert, Rott, Tenha, M. Bauer, Bräuniger, Brenninger, Eicher, F. Blaha, Hänle.