Elfmeter zurückgenommen und zwei Platzverweise: Dorfens nächster Schiri-Ärger in Raubling

Erhielt gegen Raubling wie Heilmeier einen fragwürdigen Platzverweis: Dorfens Gerhard Thalmaier. © Weingartner

Der TSV Dorfen hat auch bei der Niederlage gegen Raubling kein Glück mit den Entscheidungen der Unparteiischen.

Dorfen – In Raubling mussten die Fußballer des TSV Dorfen am Freitagabend unter Flutlicht eine bittere 0:1 (0:0)-Niederlage hinnehmen. Wie schon am vergangenen Wochenende haderten die Isenstädter mit dem Schiedsrichtergespann.

Die ersten Möglichkeiten boten sich den Gastgebern. Nach einem Dorfener Ballverlust im Mittelfeld kam das Leder zu Alexander Lallinger, der aber schließlich doch recht deutlich über das Gehäuse von Alexander Wolf zielte (9.). Nach einem direkten Eckstoß der Raublinger landete der Ball auf der Torlatte und dann im Aus (14.).

Aber auch die Baumgärtner-Mannen zeigten sich. Nach einer schönen Kombination über Manuel Zander, Fabio Zöller und Alexander Heilmeier schüttelte Kapitän Gerhard Thalmaier noch einen Verteidiger ab, aber seinen platzierten Schuss fischte Keeper Alexander Kuile aus dem Winkel (16.).

Schiedsrichter nimmt Elfmeter für Dorfen zurück

Dann ein erster Aufreger: Nach einer Flanke von der linken Seite durch Zander gab es ein Gestochere vor dem Tor. Einen Schuss von Michael Friemer konnte Kuile noch klären. Jetzt stand Thalmaier einschussbereit parat, wurde aber von Fabian Jäger von den Beinen geholt. Klarer Fall für Schiedsrichter Lukas Windfellner: Elfmeter. Dann aber meldete sich der Assistent, der etwa 25 Meter von der Szene entfernt war, sprach mit dem Unparteiischen, worauf dieser seine Entscheidung zurücknahm (30.). Beim Gang zur Pause soll der Assistent im Gespräch mit Wolf das schlechte Flutlicht moniert haben.

Nach dem Wiederanpfiff verflachte die Partie. Es gab nur noch einige Mini-Möglichkeiten für beide Teams. Nach einem Eckball rutschten zwei Raublinger Angreifer in der Mitte am Leder knapp vorbei (53.). Nach einer Flanke von rechts zielte Lukas Schöffel aus acht Metern deutlich übers Tor (59.).

Ziemba mit dem goldenen Treffer für Raubling

Dann Freistoß für TuS aus 30 Metern: Den Flatterball von Lallinger konnte Wolf nur zur Mitte abwehren. Da stand Luca Ziemba und schob ungehindert zum Tor des Tages ein (66.).

Zwei späte Platzverweise für die Gäste

Michael Eder setzte einen Kopfball knapp über die Latte (71). Einen Eicher-Kopfball ließ Kuile fallen, hielt aber dann gegen den eingewechselten Leon Eicher (79.). Der letzte Aufreger kurz vor dem Ende: Eicher spitzelte das Leder seinem Gegenspieler fair weg, aber ein Pfiff ertönte. Thalmaier unterhielt sich mit seinem Gegenspieler darüber und meinte zu ihm, dass es kein Foulspiel gewesen sei. Das hörte der Schiri und gab Thalmaier die Ampelkarte. Dem nicht genug. Als Heilmeier dann den Unparteiischen fragte: „Warum Gelb-Rot“, wurde auch er vorzeitig in die Kabine verwiesen (89.). Das war dann schließlich das unrühmliche Ende. (Hans-Peter Mertins)