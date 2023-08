„Vier Treffer, drei davon im richtigen Tor“ - Ebersberg II dreht Derby beim TSV Grafing II

Von: Wolfgang Herfort

Athletisch wie technisch war Ebersbergs (grün) Lusilawo Kisungu für Grafings Max Heckmann kaum zu halten. Foto:sro © sro

Derbysieger! Der TSV Ebersberg II dreht in der zweiten Halbzeit das Spiel und gewinnt mit 3:1 beim TSV Grafing II.

TSV Grafing II –TSV Ebersberg II 1:3: Manuel Markio war nach dem Derby bestens aufgelegt. „Vier Treffer, drei davon im richtigen Tor. So macht Derby Spaß!“, befand der Ebersberger Coach. Gut unterhalten fühlte er sich auch vom Engagement seiner, teils übernächtigten Mannschaft: „Jeder hat Vollgas gegeben. Auch wenn er wie Florian Fischer am Vorabend bei einem Junggesellenabschied war.“

Grafing II geht nach Eigentor in Führung

Kritik auf hohem Niveau übte der Übungsleiter der Kreisstädter nur an den Offensivaktionen in der ersten Halbzeit, „die wir hätten besser ausspielen müssen“. Sein Grafinger Trainer-Kollege Peter Ühlein zeigte sich als fairer Verlierer: „Ebersberg war einen Tick besser, effektiver. Bei Standards waren wir aber stets gefährlich.“ So in Minute 42, als nach einem Freistoß das Ebersberger Eigentor von Philip Metternich regelrecht erzwungen wurde.

Binnen drei Minuten: Ebersberg II dreht Derby

In der zweiten Halbzeit verstärkten die Kreisstädter ihren Druck. Grafings Florian Dichtl wusste sich bei einem Angriff nicht anders zu helfen und stoppte den Gegner mit einer Rot-würdigen Aktion. Schiri Armin Dörringer (SV DJK Edling) beließ es zwar bei einer Zehn-Minuten-Strafe, die allerdings für die entscheidende Phase des Nachbarstadtvergleichs sorgen sollte.

Der folgende Freistoß brachte nämlich den Ausgleich durch Dominik Häusgen (57.) ein und gut 100 Sekunden später lagen die Ebersberger sogar mit 2:1 in Führung (59.). Der pfeilschnelle Lusilawo Kisungu hatte sein Potenzial perfekt umgesetzt. Als auch noch Florian Fischer einen Konter mit dem 3:1 aus Sicht der Gäste abschloss (74.), waren die Punkte vergeben. (Wolfgang Herfort)

Grafing II: Lanzl, Seifert, L. Oswald, Dichtl, Geissler, Hollerieth, Heckmann, Heuermann, Urban, Kinzl, Weiland - Schötz, Marxen, Djumsiti, Kropp, Richter, Major.

Ebersberg II: Schmidmaier, Häusgen, Schütze, Metternich, Beekmann, Häußler, Gröninger, Fischer, Theilig, Weiser, Kisungu - Köckeis, Jacob, Markio, Skowronek, Albrecht, Oeckl.