Ebersbergs Tepedelen nach der Niederlage gegen Daglfing außer sich: „Schlecht gegen Grottenschlecht“

Von: Wolfgang Herfort

„Schnell vergessen“ will Ebersbergs Coach Timur Tepedelen den Auftritt seiner Mannschaft gegen Helios Daglfing. © TSV Ebersberg

Gebrauchter Tag für Ebersberg: Gegen den SV Helios Daglfing lieferte der TSV seine „schlechteste Saisonleistung ab und verlor mit 0:2.

Ebersberg – „Das war Schlecht gegen Grottenschlecht.“ Wobei sich Timur Tepedelen nicht festlegen wollte, wer der eine und wer der andere war. Seiner Elf bescheinigte der Ebersberger Coach aber die „schlechteste Saisonleistung“ erbracht und „verdient verloren“ zu haben.

„Ich hätte den Samstagnachmittag lieber sinnvoller verbracht, als zwei schlechten Mannschaften beim Versuch Fußball zu spielen zuzuschauen.“

Dass durch das 0:2 (0:0) gegen Helios Daglfing die Titel- und Aufstiegsambitionen einen Dämpfer erfuhren, störte Tepedelen wenig. Er hätte den Samstagnachmittag „lieber sinnvoller verbracht, als zwei schlechten Mannschaften beim Versuch Fußball zu spielen zuzuschauen“. Wobei die Gäste den glücklicheren Part hatten. Ein weiter Einwurf, mangelhafte Zuteilung im Zentrum und ein Sonntagsschuss brachten Daglfing das 0:1 (47.) kurz nach dem Seitenwechsel.

Kaum Torraumszenen

Dass in der fünften Minuten der Nachspielzeit noch das 0:2 fiel, „war dann auch schon egal“, so Tepedelen. Eigene Chancen? „Gab’s keine, keine einzige.“ Dafür jede Menge Mittelfeldgeplänkel, hohen Bälle nach vorne, „doch am Strafraum war Schluss“.

Eine enttäuschende Leistung der Kreisstädter, die zwar über einen großen Kader verfügen und quantitativ in der Lage sind, den Ausfall mehrerer Spieler zu verkraften. „Erst danach stellt man fest, dass es Schlüsselspieler sind, die nicht da waren.“ Womit Tepedelen vor allen Dingen Simon Wiener („seine Kommunikation hat gefehlt“) und Max Volk („ohne ihn geht nicht viel nach vorne“) gemeint hatte. Sein Fazit: „Es hat nicht sollen sein. Schnell vergessen.“ (Wolfgang Herfort)

Ebersberg: Pohl, Pries, Wieser, Grünwald, L. Volkmann, Winkler, D. Volkmann, Obermair, Münch, Niedermaier, Hoppe - Schmidmaier, Kir, Eglseder, Markio, Nyokan, Lüngen.