„Wollen mit dem Abstieg nichts zu tun haben“ - Der TSV Eching startet ungeschlagen in die Liga

Ein voller Erfolg war das Trainingslager der Echinger Fußballerinnen des TSV Eching (schwarze Trikots) in Südtirol. Unter anderem schlugen die Zebras den SSV Brixen (blaue Dressen) souverän mit 4:0. Foto: verein © verein

Endlich geht es wieder los: Der TSV Eching startet nach einer guten Saisonvorbereitung gegen Altötting in die Bezirksoberliga.

Eching – In der Vorbereitung richtig Gas gegeben haben die Fußballerinnen vom TSV Eching. Kein einziges Mal ging die Elf von Trainer Jan Strehlow in den Testspielen als Verlierer vom Platz. Mit dieser grandiosen Bilanz im Rücken starten die Zebras am Sonntag (17 Uhr) beim TV 1864 Altötting in die Punktrunde.

Volksfest und Beachvolleyball: Teamevents mit den Neuzugängen

Zwei Mal pro Woche trafen sich die Kickerinnen im Anschluss an die individuelle Vorbereitung auf dem Rasen, wo sich die Echingerinnen besonders mit der taktischen Ausrichtung des Spiels beschäftigten. „In der vergangenen Saison sind wir zu oft dem Ball hinterhergelaufen“, erinnert sich Strehlow, für den die Basis aus „kämpfen, laufen und siegen“ bereits vorhanden war. In den zurückliegenden fünf Wochen fanden aber auch eine Vielzahl an Teamevents – beispielsweise ein gemeinsamer Volksfestbesuch oder Beachvolleyball spielen – statt. Eine tolle Möglichkeit, um die fünf Neuzugänge besser kennen zu lernen.

Mit Elise Lutz und Julia Hauptkorn wechseln zwei Spielerinnen von der SpVgg Hebertshausen nach Eching. Zusätzlich schließen sich Melissa Fladung (SC Vierkirchen) und Alisa Vogel (SV Leerstetten) dem TSV an. Und auch eine neue Torfrau steht im Kader: Vicky Mucha vom SC Amicitia München trägt künftig das Dress der Zebras, die mit Jaqueline Eberling nur einen Abgang vorzuweisen haben.

„Es macht einfach sau viel Spaß.“

Schon im Auftaktmatch gegen den DJK SV Geratskirchen brachten die Kickerinnen die Trainingsinhalte auf den Platz. Nach dem 1:1 beim Landesligisten folgte ein 1:1 gegen die SpVgg Markt Schwabener Au (Bezirksliga) und ein 2:0-Erfolg über die Fußballerinnen der SG Vierkirchen/Hebertshausen (Bezirksliga). Für die abschließenden Duelle reiste man mit insgesamt 22 Frauen ins Trainingslager nach Natz (Südtirol) und stellte sich dort den Viertliga-Teams des SSV Brixen (4:0) und SSV Pfalzen (2:1). Als „pure Genugtuung für die Trainer“ bezeichnete Strehlow die Leistungen seiner Mädels, die gegen die technisch starken und angriffslustigen Gegner gleich doppelt bestehen konnten. Auch in den Trainings zogen die Sportlerinnen eifrig mit und verfolgten die Seminare zum Thema Taktik und Regeneration aufmerksam. „Es macht einfach sau viel Spaß“, fasste der Coach das Trainingslager zusammen.

Echign startet gegen Altötting in eine „ausgeglichene Liga“

In der nun 13 Teams umfassenden Bezirksoberliga wird es für die Mädels nicht einfacher. Deshalb hält Strehlow an seinem bewährten Ziel fest: „Wir wollen mit dem Abstieg nichts zu tun haben.“ Zum Auftakt in der „extrem ausgeglichenen Liga“ reisen die TSV-Frauen am Sonntag zum TV 1864 Altötting, bei dem man gerne punkten würde. Eine Woche später empfangen die Zebras dann den „klaren Primus in der Liga“. Das Duell gegen Wolfratshausen wird am Sonntag um 15 Uhr angepfiffen. (Franziska Kugler)

Der Kader des TSV Eching

Trainerteam: Jan Strehlow (Cheftrainer), Hannes Roth (Co-Trainer), Benedikt de Zorti (Torwarttrainer), Stefan Bergmoser (Betreuer), Sabrina Seitz (Physio).

Tor: Julia-Marie Grosch, Vicky Mucha.

Abwehr: Anika Aberl, Larissa Chudicek, Emily Grund, Julia Heckmair, Tatjana Resenscheck, Tamara Rudzki, Anna Zieglmeier.

Mittelfeld: Anna-Lena Beer, Melissa Fladung, Gentiana Hoxha, Elisa Josephs, Elise Lutz, Anja Mederl, Sandra Mederl, Laura Priselac, Alisa Vogel.

Sturm: Marianne Böhm, Sonja Ermair, Isabell Gmelch, Julia Hauptkorn, Viktoria Schmidt, Katrin Schwentner, Paula Theis.

Neuzugänge: Elise Lutz, Julia Hauptkorn (beide SpVgg Hebertshausen), Melissa Fladung (SC Vierkirchen), Alisa Vogel (SV Leerstetten), Vicky Mucha (SC Amicitia München).

Abgänge: Jaqueline Eberling (Ziel unbekannt).