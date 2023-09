„Diesen Ausflug lassen sich unsere Spiele niemals nehmen“ - Nach dem Herbsfest ist vor Haag

Von: Julian Betzl

Auf Spielertrainer Manuel Sedlmaier und den TSV Emmering II warten nach dem Haag-Spiel im September noch drei Partien. © Michael Goerg

Ist der Knoten beim TSV Emmering endlich geplatzt? Nach dem ersten Saisonsieg im vierten Spiel der A-Klasse soll gegen den TSV Haag direkt nachgelegt werden.

TSV 1864 Haag – TSV Emmering II Mi., 19:30. Für die blendende Stimmungslage an den acht reservierten Festzelttischen der Emmeringer Ausflugsgruppe am sogenannten Maurermontag aufs Rosenheimer Herbstfest sei das vorausgehende Spieltagsresultat unerheblich gewesen. Notfalls hätte sein Team auch die vierte Niederlage im vierten Saisonauftritt in der A-Klasse 3 „ausblenden“ können, versichert Spielertrainer Manuel Sedlmaier. „Diesen Ausflug würden sich unsere Spieler niemals nehmen lassen.“

„Jetzt heißt es aber gleich weitermachen.“

Zumal es ja mit dem 2:0-Heimsieg gegen den SV Waldhausen dann ja doch einen sportlichen Grund mehr zum Anstoßen für die TSV-Zweitvertretung gab. „Jetzt heißt es aber gleich weitermachen“, würde Sedlmaier nur zu gerne bereits heute Abend beim Nachholspiel in Haag eine kleinen Erfolgslauf starten.

Zugunsten der Hochzeit von Christof Kirchlechner wurde der ursprüngliche Auswärtstermin aus freudigem Anlass verlegt, der inzwischen einen leicht bitteren Nachgeschmack bekommen hat. Ganze sechs Punktspiele wird alleine die TSV-Reserve im September absolvieren, nachdem bekanntlich auch der Südschlager gegen Aßlings Zweite dem Regen zum Opfer gefallen ist.

Unbekannter Gegner für Emmering II

„Auch wenn das jetzt sauviele Spiele werden, sollte es personell passen“, hofft Sedlmaier. Zu den Gastgebern heute Abend, die nach ihrer Neugründung 2019 binnen drei Spielzeiten aus der C-Klasse nun in die A-Klasse zurückgekehrt sind, kann Sedlmaier „nix sagen“.

Auch Haags Saisonstart mit vier Zählern aus fünf Partien lässt nur grobe Vermutungen zu. Für die Emmeringer Gastmannschaft von Sedlmaier und Daniel Kelsch zählt aber ohnehin nur der Blick auf die eigene Leistung – „weitermachen!“. (Julian Betzl)