Vier Spiele in elf Tagen: Kräftezehrende Phase für den TSV Gräfelfing zum Auftakt

Von: Michael Grözinger

Auf Trainer Thomas Ochsenkühn und den TSV Gräfelfing warten harte Wochen im September. © Aleksandar Obradovic

Endlich geht‘s los! Der TSV Gräfelfing und die Frauen des TSV Neuried starten in die Saison. Auf die Wölfe wartet direkt ein hartes Auftaktprogramm.

Zwei Wochen verspätet und daher mit einem immens kräftezehrenden Programm starten die Kreisklasse-Fußballer des TSV Gräfelfing dieser Tage in die neue Saison. Weil die ersten beiden Partien auf Anfang September verlegt worden waren, müssen die Wölfe vier Spiele in elf Tagen beziehungsweise fünf Spiele in 15 Tagen absolvieren. Mitte September befinden sie sich von der Anzahl der absolvierten Partien dann wieder im Gleichschritt mit der Konkurrenz in der Kreisklasse 3.

Nach der 2:3-Niederlage am Samstag gegen den TSV 1860 München IV steht heute Abend das erste der beiden Nachholspiele für Gräfelfing an: Die Würmtaler gastieren um 19 Uhr beim FC Croatia München am Südpark (Surheimer Weg). Die Hausherren konnten sich nach ihrer 0:4-Auftaktniederlage bei Tabellenführer TSV Großhadern II zuletzt rehabilitieren, indem sie Schlusslicht SV Waldeck-Obermenzing II 2:1 schlugen. (Michael Grözinger)

MTV Dießen wartet: Neurieds Damen starten in die Bezirksoberliga

Vier Tage länger als geplant hat die Vorbereitung von Bezirksoberligist TSV Neuried gedauert. Das Saisonauftaktspiel der Fußballerinnen gegen den MTV Dießen wurde vom vergangenen Samstag auf heutigen Mittwochabend gelegt. Ab 20 Uhr geht es im Neurieder Sportpark um Punkte. Dabei haben die Würmtalerinnen etwas gutzumachen: In der vergangenen Saison unterlagen sie dem damaligen Landesliga-Absteiger aus Dießen sowohl im Hinspiel am Ammersee (2:4) als auch im Rückspiel zu Hause (1:3). Während Neurieds Sommervorbereitung durchwachsen verlief, kommt der MTV mit ordentlich Rückenwind nach einem Trainingslager in Tirol und einem anschließenden Sieg zum Einstieg in den Kreispokal. (Michael Grözinger)