„Funktioniert erst, wenn wir mit dem Rücken an der Wand stehen“ - Peißenberg wacht zu spät auf

Von: Oliver Rabuser

Im Zweikampf meist zweiter Sieger: Bei den Peißenbergern (in roten Trikots, hier Stefan Radlmaier) lief gegen Ohlstadt einiges nicht nach Wunsch. Foto: rabuser © rabuser

Die Peißenberger Aufholjagd wird nicht belohnt: Der TSV muss sich nach zwischenzeitlichem Drei-Tore-Rückstand mit 2:3 gegen Ohlstadt geschlagen geben.

Peißenberg – Sich fortwährend nur auf die eigenen Comeback-Qualitäten zu verlassen, ist zweifelsohne zu wenig, um neuerlich um den Aufstieg mitzuspielen. „So langsam sollten wir den Gashahn wieder aufdrehen“, konstatierte Michael Stoßberger nach dem 2:3 (0:2) gegen den SV Ohlstadt. Für die Peißenberger war es bereits die vierte Saisonniederlage – eigentlich zu viel für Ambitionen auf die Meisterrunde.

„Fünf Minuten länger, und wir hätten noch eins gemacht.“

Fast hätte es noch zu einem Unentschieden gereicht. „Fünf Minuten länger, und wir hätten noch eins gemacht“, war Stoßberger überzeugt. Aber sein Anschlusstreffer fiel erst tief in der Nachspielzeit. „Wäre über 90 Minuten gesehen auch nicht verdient gewesen“, räumte der TSV-Spielertrainer ein. Zuvor hatte Caner Demirci mit seinem Tor zum 1:3 (83.) die Hoffnungen auf TSV-Seite überhaupt erst neu befeuert. Stoßberger beschäftigt sich indes mit grundlegenden Dingen. „Ich verstehe nicht, warum es immer erst funktioniert, wenn wir mit dem Rücken an der Wand stehen.“ 3:0 führten die Ohlstädter in einer Partie mit überschaubarem Unterhaltungswert. „War kein gutes Spiel, aber die Tore hat Ohlstadt stark herausgespielt“, berichtete der 33-Jährige anerkennend. Der SVO agierte mit dem Selbstbewusstsein eines Teams, das in den jüngsten Partien mal schnell den FC Wildsteig/Rottenbuch (1:0) von der Tabellenspitze gestoßen und dann Unterammergau (5:0) rasiert hat.

2:0-Halbzeitführung für den SV Ohlstadt

Und so ging es gegen den TSV weiter. Luis Frombeck leistete vom linken Flügel eine perfekte Hereingabe, sodass Hannes Fischer in der Mitte nur noch vollenden musste – 0:1 (26.) . Die Peißenberger wollten die Geschwindigkeitsdefizite einiger SVO-Abwehrrecken durch temporeiches Spiel und fortwährendes Anlaufen des Gegners nutzen. Doch zeigte sich schnell, welch große Diskrepanz zwischen Anspruch und Wirklichkeit klaffte. „Wir haben keinen Zweikampf geführt, geschweige denn gewonnen.“ Ein schnell ausgeführter Freistoß führte dann zum 0:2 aus Peißenberger Sicht. Kevin Lahmeyer drosch die Kugel mit Schmackes halbhoch in die lange Torecke (34.). Die mangelhafte Leistung allein auf das Fehlen von Johannes Jungmann zu schieben, wäre zu kurz gedacht, doch die Ideen des Spielmachers fehlten den Gastgebern merklich. „Er ist ein Freigeist und immer anspielbar“, so Stoßberger.

Peißenbergs Treffer kommen zu spät

Ohlstadt hingegen machte vor, was echte Wehrhaftigkeit ist. Franz Leis spielte nach kurzer Behandlung und schmuckem blauen Turban weiter, nachdem er und Andi Hett mit den Köpfen zusammengerasselt waren. Und auch bei Rudi Schedler krachte es einmal, ohne dass der SVO-Routinier die Lust aufs Weitermachen verloren hätte. Ein Elfmetertor von Simon Nutzinger zum 3:0 (62.) vermieste den Gästen endgültig die Lust auf den anschließenden Wiesnbesuch. TSV-Kapitän Adrian Erhard hatte Nachwuchstalent Harti Strobl von den Beinen geholt. Das 0:3 war eine Hypothek, die sich für den TSV als zu hoch erweisen sollte. (Oliver Rabuser)