„Schönes Rahmenprogramm mit Musik“ - Poings Coach Schimkus lobt Egmatings Atmosphäre

Malin Regul Ihr Ausgleichstor wurde in letzter Minute Makulatur. f: fupa © Stefanie Bräu

Last-Minute-Derbysieg für Poing: Der TSV gewinnt in Egmating mit 2:1. Sanchez sorgt kurz vor Abpfiff für die Entscheidung und lässt die Gäste jubeln.

TSV Egmating – TSV Poing 1:2. Die Fußball-Frauen des TSV Poing haben ihren ersten Saisonsieg gefeiert. Die Mannschaft von Joachim Schimkus siegte im Landkreis-Derby der A-Klasse 1 beim TSV Egmating mit 2:1 (1:0) Toren.

„Es war ein sehr verdienter Sieg in einem tollen Spiel, denn wir hatten ein Chancenplus“, so Schimkus, der sich beim Gastgeber für die gute Atmosphäre bedankte. „Die Egmatinger machen das toll. Es gab ein schönes Rahmenprogramm mit Musik und vielen Zuschauern.“

Die Poingerinnen gingen von Beginn an höchst motiviert zu Werke. Chiara Trisolino (12.) ließ die Schimkus-Elf bereits in der Anfangsphase jubeln, als sie ihre Schnelligkeit ausspielte und unhaltbar vollstreckte.

Die knappe Poinger Führung hatte bis tief in die zweite Spielhälfte Bestand. Dann zog die Egmatingerin Malin Regul (75.) aus rund 30 Metern ab und traf per Traumtor zum Ausgleich. „Sie war wegen einer Verletzung eigentlich gar nicht für den Spielbericht vorgesehen, hielt es dann aber nicht mehr auf der Bank aus“, beschrieb Heimtrainer Georg Keller den Moment vor Reguls Einwechslung.

Letzte Aktion des Spiels beschert Poing den Auswärtssieg

Als sich die rund 100 Zuschauer schon fast mit einer Punkteteilung abfinden wollten, schlugen die Gäste aus Poing in in der letzten Aktion des Spiels in Person von Naomi Schott Sanchez (90.) doch noch zu.

„Es war hart für uns, weil meine Mädels sich wirklich einen Punkt verdient gehabt hätten. Aber in unserer ersten Saison sind die Ergebnisse erst mal zweitrangig. Der Mannschaftsgeist, den wir gezeigt haben, war einfach unfassbar“, lobte Keller sein Team und richtete zudem sportliche Worte an den Gegner. „Poing ist eine sehr faire Mannschaft mit einem tollen Trainer“, so Egmatings Coach nach einer Begegnung, die Werbung für den Frauen-Fußball machte. (Florian Hennig)

Egmating: Heinemann, Pietschmann, Althammer, Kleiber, Röckl, Engelbrecht, Heiler, Heninger, Betzendörfer, Röslmair, Knöferle - Regul, Kirschbauer, Farhys, Menger.

Poing: A. M. Scherzl, Nura, Schott Sanchez, Diessner, Janisch, F. Scherzl, Trisolino, Osiander, McCullough, Cakolli, Finauer.