„Man muss auch mal einen dreckigen Sieg einfahren“ - Der TSV Zorneding stürzt den Tabellenführer

Bescherte dem TSV Zorneding den Sieg gegen Waldtrudering: Matthias Schuster. © Clemens Holzmann

Matchwinner Schuster: Der TSV Zorneding schlägt den TSV Waldtrudering und klettert auf den zweiten Tabellenplatz der Kreisliga München.

Zorneding – Der TSV Zorneding hat den Spitzenreiter der Fußball-Kreisliga gestürzt. Das Team von Sascha Bergmann bezwang den TSV Waldtrudering mit 1:0 (1:0). „Man muss auch mal einen dreckigen Sieg einfahren. Das haben wir heute geschafft“, freute sich Bergmann nach der Begegnung mit seinem Ex-Verein.

Matthias Schuster mit dem goldenen Treffer

„Vor dem Spiel war es schon ein etwas anderes Gefühl. Aber mit Anpfiff fokussiert man sich dann sowieso auf seine eigene Mannschaft. Dann hatte sich das Thema erledigt“, so der Coach über das Wiedersehen. Die Zornedinger präsentierten sich in der ersten Spielhälfte als die aufgewecktere Mannschaft, kamen über die Flügel immer wieder zu gefährlichen Situationen. Folgerichtig brachte Matthias Schuster (23.), der ebenfalls auf eine Waldtruderinger Vergangenheit zurückblicken kann, die Platzherren mit 1:0 in Führung, als er einen Abpraller aus rund zehn Metern Torentfernung in die gegnerischen Maschen drosch.

„Wir haben große Leidenschaft gezeigt und nur wenige klare Abschlüsse zugelassen.“

„Es war verdient. In der zweiten Hälfte haben wir das Resultat dann eher verwaltet“, bemängelte Bergmann die letzte Konsequenz im Spiel seiner Elf. „Aber wir haben große Leidenschaft gezeigt und nur wenige klare Abschlüsse zugelassen. Es war ein Mentalitätssieg“, freute sich Bergmann über den Heimerfolg. Dadurch zogen die Zornedinger in der Tabelle an Waldtrudering vorbei und sprangen auf den zweiten Tabellenrang. Am kommenden Sonntag geht es für den TSV auswärts bei Helios-Daglfing zur Sache. (Florian Hennig)

Zorneding: Pohn, Ullrich, Bayer, Ziepl, Lentner, Knöcklein, Hartinger, Kasper, Schuster, Kaiser, Witaschek - Michaeli, Pollich, Schwirtz, Englmann, Höger.