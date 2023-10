„Muss leider beim Prunkstück wieder basteln“ - VfB Forstinning mit veränderter Abwehr

Teilen

Dirigent der Forstinninger Abwehr: Auf Nico Weismor und seine Mitspieler kommt heute in Ampfing wieder einiges zu. Foto: Stefan Rossmann © Stefan Rossmann

Der VfB Forstinning gastiert am Freitagabend beim TSV Ampfing. Bleibt der Tabellensechste an den Topteams der Landesliga Südost dran?

Forstinning – Flutlichtzeit für den VfB Forstinning: Heute Abend tritt der Landesligist um 19.30 Uhr beim TSV Ampfing im Isenstadion an. Dabei möchte der Landesligist wieder eine gute Figur abgeben und dem Kontrahenten das Siegen so schwer als möglich machen.

Der VfB Forstinning befindet sich in guter Form

Nachdem dem VfB Forstinning auch weiterhin ein Großteil seiner Sturmreihe fehlt, wird Trainer Florian Hahn wieder zuerst auf die Sicherung des eigenen Tores bauen und eine gewisse Kompaktheit in der Defensive bevorzugen. Mit dieser taktischen Vorgabe fuhr der VfB zuletzt sehr gut und kassierte mit dem 0:1 in Unterföhring lediglich eine Niederlage in den letzten elf Begegnungen.

„Ich muss leider beim Prunkstück wieder umbauen und basteln.“ Hahn kann in Ampfing seinen Innenverteidiger Mathias Hirt nicht einsetzen, dafür rückt entweder Luka Topic oder Luka Radulovic auf diese Position. Und dies ist wiederum abhängig von der noch ungewissen Einsatzfähigkeit von Mustapha Sillah.

„Selbst mit einem Kader von 31 Leuten braucht man jeden Mann.“

Daraus und aus weiteren Absenzen ergibt sich für den Coach auch: „Selbst mit einem Kader von 31 Leuten braucht man jeden Mann.“ Mit Stefan Zollner rückte deshalb zuletzt wieder ein Akteur der Reserve in den Landesligakader.

Noch nicht absolut rund verläuft die Saison für den TSV Ampfing, auch wenn der sportliche Leiter Adrian Malec nicht total unzufrieden mit dem bisherigen Verlauf ist: „Wir wollen halt schauen, dass wir in der Mitte mitschwimmen und nicht unten reinrutschen.“ Allerdings ist die Mitte in der Landesliga gleichbedeutend mit einem fast direkten Kontakt zur Abstiegsrelegation ab Platz 14. „Es kann Jeder jeden schlagen“, schätzt auch Malec die Liga wieder, ähnlich zum Vorjahr, sehr ausgeglichen ein. Beim TSV Ampfing rührte sich im Sommer einiges im Kader, viele junge Akteure müssen integriert werden.

TSV Ampfing erwartet Topmannschaft

Zuletzt verlor Ampfing nach den Worten von Malec „zu hoch, aber verdient“ beim Spitzenreiter Grünwald mit 1:5, wobei drei Gegentreffer erst in der Nachspielzeit fielen. Den Kontrahenten aus Forstinning zählt der Funktionär auf alle Fälle zu den Topmannschaften der Liga. „In der Abwehr ist der VfB sehr stabil.“ In der Vorsaison siegte bei diesem Duell jeweils der Heimverein. Mal sehen, ob Forstinning dies nun ändern kann. (Christian Scharl)