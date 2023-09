„Wir haben genug Worte gewechselt“ - Denklingen erwidert Gefühle seines Trainers

Von: Christian Heinrich

Teilen

Endlich wieder im Vorwärtsgang: Die Denklinger (in roten Trikots, hier Tobias Schelkle, Torschütze zum 2:0) schossen sich gegen Deisenhofen der Frust von der Seele. Foto: ralf ruder © ralf ruder

Der VfL Denklingen verschafft sich nach dem deutlichen Sieg gegen den FC Deisenhofen II in der Bezirksliga-Tabelle Luft nach unten.

Denklingen – Als die Sonne den Sportplatz in Denklingen langsam in goldenes Licht tauchte, wusste Markus Ansorge, warum es sich lohnt, Trainer beim VfL Denklingen zu sein. „Dieses Spiel zeigt, was in der Truppe steckt“, fühlte sich der Coach wieder einmal bestätigt. In den vergangenen Tagen hatte Ansorge eine Liebeserklärung nach der anderen an seine Kicker gerichtet, die jedoch nur selten die Gefühle ihres Trainers erwiderten, weshalb der Haussegen zuletzt ziemlich schief hing.

Nachdem der Coach verbal genügend Porzellan zerdeppert hatte, haben auch seine Spieler eingesehen, dass es sich lohnt, auf den Coach zu hören. Gegen die U23 des FC Deisenhofen spielte der VfL wieder so, wie das alle von ihm kennen und erwarten. Dank einer robusten Leistung gewann er 3:0 (2:0) und schob sich aus der Abstiegszone bis auf Rang sieben der Bezirksliga Süd vor.

„Wir haben genug Worte gewechselt“, war Ansorge erleichtert, dass seine Elf nach dem irgendwann ermüdenden Krisengerede endlich Taten folgen ließ. Die Denklinger traten gegen gegen den FC auf, wie man das eigentlich auch von einer routinierten Mannschaft gegen einen talentierten, aber jungen Gegner voraussetzt: giftig, hemdsärmelig, kompromisslos. „Das mögen die nicht“, so Ansorge. Seine Fußballer fanden schnell Spaß an der eigenen Darbietung und blieben unbeeindruckt, weil die Gäste zwar das Geschehen bestimmten, sich aber immer wieder in den zahlreichen Zweikämpfen aufrieben. So dauerte es bis kurz vor der Pause, ehe Deisenhofen zum ersten Mal nennenswert vor dem Gehäuse der Gastgeber in Aktion trat.

Frühe Führung für den VfL Denklingen

Davor hatte der VfL Nadelstiche gesetzt, die der zweiten Garde des Bayernligisten richtig wehtaten. Große Verwirrung stiftete die Ecke, die Simon Ried nach einer Viertelstunde hereingab. Zum einen gehört sie überhaupt nicht zu dessen Repertoire, weil Ried in erster Linie der Abnehmer und nicht der Produzent von Standards ist. Zum anderen stand mit Ludwig Kirchbichler am langen Pfosten ein Mann, den die Deisenhofener allein schon wegen seiner Körpergröße übersehen mussten, der aber das Kopfballspiel so mustergültig wie einst Horst Hrubesch beherrscht und aus zehn Metern einnetzte (16.).

„Von der Nummer eins bis zur Nummer 16 muss ich jeden loben.“

Die frühe Führung beruhigte die Nerven der Denklinger, die nach der jüngsten 1:8-Pleite in Neuhadern und den zahlreichen Diskussionen um ihren Trainer sicherlich etwas gereizt waren. Mit der Zeit stellten sie fest, das alles gar nicht so kompliziert war, wenn jeder nur seinen Job macht und dem Gegner kräftig auf die Füße steigt. „Von der Nummer eins bis zur Nummer 16 muss ich jeden loben“, kredenzte Ansorge seinen Akteuren. „Es war die richtige Reaktion.“ Nicht verkehrt war auch, dass sich das Team nach der Führung etwas zurückzog und pragmatisch auf Konter setzte. Mitte der Hälfte ging es dann für die Gäste zu schnell, als Ried Dominik Karg bediente, der kurz verzögerte, um dem von hinten nachsetzenden Tobias Schelkle den Ball genau in den Lauf zu spielen. Ein strammer Schuss aus 16 Metern und es stand 2:0 (23.).

Ried setzt den Schlusspunkt

Deisenhofen durfte nach der Pause aller Welt weiterhin zeigen, was es für vorzügliche Fußballer besitzt, aber die wirklichen Gefahrenmomente kreierten die Platzherren. Ried traf den Pfosten, Karg vergab ein paar großartige Chancen. Der VfL brauchte Geduld, bis er den Sieg in trockene Tücher brachte. Sieben Minuten vor dem Abpfiff war es so weit. Für die über 200 Zuschauer hatte sich Ried noch ein Sahnestückchen aufgehoben. Als er von von Hannes Rambach bedient wurde, lupfte er den Ball über den sich ihm entgegenstürzenden Keeper zum 3:0 in die Maschen. „Tolles Tor“, schwärmte Ansorge. Tolles Team, mochte man da sagen. Die Liebeserklärungen des Trainers waren schließlich ernst gemeint. (Christian Heinrich)