„Kommen auf dem Zahnfleisch daher“ - Dezimierter TSV Bergkirchen verliert Aufsteigerduell

Das bessere Team hat gewonnen: Osman Doman (links) und der FC Türk Sport Garching setzte sich beim TSV Bergkirchen (im Bild Stefan Umkehrer) mit 3:1 durch. © Robert Ohl

Acht Verletzte und drei Spieler verhindert: Der TSV Bergkirchen muss sich nach zahlreichen Ausfällen klar gegen Türk Sport Garching geschlagen geben.

Bergkirchen – Am Ende stand eine verdiente Heimniederlage im Duell der beiden Aufsteiger: Der TSV Bergkirchen musste sich dem FC Türk Sport Garching 1:3 geschlagen geben.

Personalsorgen beim TSV Bergkirchen

Die Vorgaben bei den beiden Mannschaften sind komplett unterschiedlich. Während sich die Garchinger nach dem Aufstieg von der Kreisklasse in die Kreisliga aufmachen, in die Bezirksliga durchzumarschieren, geht es für Bergkirchen schlichtweg darum, die Liga zu halten. Große Unterschiede waren auch diesmal an der Spielweise zu erkennen. Während die Gäste One-Touch-Fußball (direktes Passspiel) in den beiden ersten Dritteln des Platzes spielten, um dann mit Pässen ihre schnellen Außenspieler einzusetzen, wollte Bergkirchen das gewohnt körperbetonte Zweikampfspiel aufziehen. Doch das klappte nicht, weil Garching zu flott kombinierte.

Hinzu kam, dass Bergkirchens Spielertrainer Simon Zacherl diesmal auf insgesamt elf Spieler aus dem Kader der ersten Mannschaft verzichten musste. Acht Spieler sind verletzt, zwei waren im Urlaub, einer war beruflich verhindert. Besonders schmerzlich war der Ausfall des zweiten Bergkirchner TSV-Spielertrainers Stefan Frimmer. Wegen eines Anrisses des Syndesmosebandes wird Frimmer dem Team länger nicht zur Verfügung stehen.

„Der Sieg der Gäste war verdient.“

Es sei nicht zu kompensieren gewesen, „dass uns elf Mann fehlen“, sagte Zacherl. „Wir kommen auf dem Zahnfleisch daher. Der Sieg der Gäste war verdient.“

Einen Sahne-Tag erwischte Bergkirchens Torwart Hendrik Natzer. Mit mehreren schier unglaublichen Paraden verhinderte er eine höhere Niederlage.

Türk Sport Garching mit der Entscheidung in der Schlussphase

Die Führung für Garching erzielte Paul Costea bereits in der 5. Minute. Nach einem Spielzug über links tauchte er frei vor dem Tor auf und traf mit einem gekonnten Heber aus 16 Metern. In der Folge hatte Garching viel Ballbesitz, von Bergkirchen kam wenig Offensives. Hoffnung auf einen Punktgewinn keimte dennoch auf, als Spielertrainer Simon Zacherl in der 54. Minute nach einem Eckstoß von Stefan Umkehrer per Kopf auf 1:1 stellen konnte.

Aber die Gäste erhöhten postwendend den Druck und kamen ihrerseits in der 73. Minute durch Selim Magat zum 2:1. In der 85. Minute erzielte Burhan Mustafov mit einem berechtigten Foulelfmeter das 3:1. (Robert Ohl)