Haching im Flow zu frischem Geld? Schwabl setzt im DFB-Pokal gegen Düsseldorf auf Fans

Markus Schwabl setzt am Dienstagabend im DFB-Pokal gegen Fortuna Düsseldorf auf die Hachinger Fans. © IMAGO/Ulrich Wagner

Drittligist SpVgg Unterhaching hofft am Dienstagabend im DFB-Pokal gegen Fortuna Düsseldorf auf den nächsten Coup und setzt auf die eigenen Fans.

Unterhaching – Das Prädikat „Pokalschreck“ hat sich die SpVgg Unterhaching bereits verdient. Sensationell warf der Drittligist an einem Sonntagnachmittag im August den Bundesligisten FC Augsburg mit einem 2:0 in der ersten Runde des DFB-Pokals aus dem Rennen. Das macht natürlich Lust auf mehr. Die Hürde in der zweiten Runde ist am Dienstag (20.45 Uhr, Uhlsportpark) der Zweitligist Fortuna Düsseldorf.

„Die Rollen sind klar verteilt, die Düsseldorfer streben in die Erste Liga, für uns geht es in der Dritten Liga um den Klassenerhalt.“

Sportlich eine große Herausforderung, darüber hinaus eine finanzielle Verlockung, denn wenn der nächste Coup gelingen sollte, liegt das Preisgeld bei 863.000 Euro. Erwartet werden rund 10.000 Zuschauer, die ebenfalls noch frisches Geld in die Vereinskasse spülen werden.

„Eine reizvolle Aufgabe, für uns eine große Herausforderung, aber die Rollen sind klar verteilt, die Düsseldorfer streben in die Erste Liga, für uns geht es in der Dritten Liga um den Klassenerhalt“, betont Trainer Marc Unterberger, der erneut einige verletzte Stammspieler ersetzen muss, aber um die Aufstellung ein Geheimnis macht und personelle Überaschungen nicht ausschließt, „da lassen wir uns nicht in die Karten schauen“.

SpVgg Unterhaching gegen Fortuna Düsseldorf: Markus Schwabl wittert nächsten DFB-Pokal-Coup

Auch Sportdirektor und Abwehrspieler Markus Schwabl ist heiß auf den DFB-Pokal: „In diesem Wettbewerb hat der vermeintlich Kleine immer eine Chance, aber die Düsseldorfer, die gut in Form sind, gelten natürlich als Favorit. Wir haben zuletzt 3:0 gegen Waldhof gewonnen und sind im Flow, das kann Flügel verleihen. Für uns ist es auch ein besonders Bonusspiel, und mit den Fans im Rücken ist vielleicht wieder eine Überraschung möglich“, lautet seine Kalkulation.

Der Düsseldorfer Trainer Daniel Thioune muss zwar ebenfalls mehrere Stammkräfte ersetzen, aber der Zweitplatzierte der 2. Bundesliga reist voller Zuversicht nach Unterhaching. „Wir wollen an die guten Leistungen der vergangenen Tage anknüpfen und der Favoritenrolle gerecht werden“, meinte Fortuna- Torjäger Vincent Vermeij. (KLAUS KIRSCHNER)