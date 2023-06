„Absolut nicht chancenlos“ – Haching rechnet sich gegen den FC Augsburg im DFB-Pokal etwas aus

Von: Jörg Bullinger

Simon Skarlatidis und die SpVgg Unterhaching freuen sich in der 1. Runde des DFB-Pokals auf den FC Augsburg. © IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Tolles Los für die SpVgg Unterhaching im DFB-Pokal. Mitte August trifft der Drittliga-Aufsteiger im heimischen Sportpark auf den FC Augsburg.

München/Unterhaching – Stabhochspringerin Sarah Vogel hatte am frühen Sonntagabend ein glückliches Händchen. Nachdem die 21-Jährige zuerst den Meister der Regionalliga Bayern aus dem Lostopf gefischt hatte, folgten aus dem Topf mit den Profi-Teams der FC Augsburg. Die 1. Runde im DFB-Pokal wird zwischen dem 11. und 14. August ausgespielt.

Obwohl es nicht das ganz große Derby gegen den FC Bayern wurde, freut sich die SpVgg Unterhaching auf eine Mannschaft aus der 1. Bundesliga und das nächste Fußballfest im heimischen Sportpark. „Mit dem FC Augsburg kommt ein absoluter Top-Gegner zu uns nach Unterhaching. Seit 2011 haben sie sich in der Bundesliga etabliert und wir freuen uns sehr auf diese Herausforderung“, wird Präsident Manfred Schwabl auf der vereinseigenen Website zitiert. „Es wird nach der Meisterschaft und dem Aufstieg in die 3. Liga ein weiteres Highlight für die gesamte Haching-Familie.“

„Ich denke absolut nicht, dass wir chancenlos sind.“

Abwehrspieler Markus Schwabl rechnet sich gegen den Tabellenfünfzehnten der vergangenen Bundesliga-Saison sogar etwas und glaubt an die Sensation in der 1. Runde des DFB-Pokals: „Ich denke absolut nicht, dass wir chancenlos sind“, sagt der Routinier und zählt auf die eigenen Fans. „Das wird nach dem Spiel gegen Cottbus das nächste Highlight im Sportpark mit einer super Kulisse.“

Die bayrischen Schwaben musste in der Vorsaison nach einem 2:5 gegen den FC Bayern in der 2. Runde die Segel streichen. In der 1. Runde setzte sich der FCA mit 4:0 beim TuS Blau-Weiß Lohne durch. Trainer Enrico Maaßen hat Respekt vor den Gastgebern. „Als Aufsteiger in die 3. Liga wird die Spielvereinigung Unterhaching mit Euphorie in das Pokalspiel gehen“, sagt der 39-Jährige. „Aber wir wollen als Bundesligist unserer Favoritenrolle gerecht werden und in die nächste Runde einziehen. Schön, dass wir nur eine kurze Anreise haben, sodass uns auch viele FCA-Fans begleiten können.“ (Jörg Bullinger)