Dicke Überraschung! Nummer zurück beim BCF - Das sagt Stier

Das kommt unverhofft: Lars Nummer kehrt nach wenigen Wochen in Heimstetten zurück zum BCF Wolfratshausen. Auch für BCF-Coach Marco Stier eine dicke Überraschung.

Der Wechsel von Lars Nummer nach Heimstetten hatte auf alle Fälle einen faden Beigeschmack. Ausgerechnet nach der Partie gegen den SV Heimstetten in der vergangenen Saison teilte der 23-Jährige seinem Coach mit, dass er zur Konkurrenz wechseln wird. Für Stier damals eine "inakzeptable Geschichte". Nummer war fortan nicht mehr im BCF-Kader aufgetaucht.

Jetzt die Rolle rückwärts!

Selbst Marco Stier ist über die Rückkehr des Verteidigers überrascht: "Es ist auf jeden Fall verwunderlich. Es war ein blödes Missverständnis! Vor allem der Zeitpunkt seines Wechsels war nicht ideal. Blöde Aktion, aber ich bin der Letzte, der jemanden keine zweite Chance gibt. Er hat sich beim Team und mir entschuldigt. Ich war ja in gewisser Weise auch sein Förderer und ihm hatte es in Heimstetten nicht gefallen und er wollte zurück."

Dass Nummer Abbitte geleistet hat, gibt Stier offen zu, auf allen Vieren angekrochen kam Nummer aber nicht: "Nein, das hört sich blöd an. Ihm ist ein Licht aufgegangen, dass die Arbeit, die wir hier leisten, nicht so schlecht ist."

Auch wenn Stier über das Vorgehen seines Schützlings not amused war, will er die Vergangenheit ruhen lassen: "Das Thema ist für mich abgehakt. Man muss das Sportliche sehen und da ist Lars ein klasse Spieler."

Die Frage nach den Zielen des BCF für die kommende Saison ist für den Coach ein leichtes: "Das Ziel muss es sein, die Klasse schnellstmöglich zu halten. Und das wird gewiss nicht einfacher bei unseren Abgängen. Aber ich bin davon überzeugt, dass die Neuen die Lücke schließen."

Insbesondere Neuzugang Marian Knecht hat es dem Übungsleiter angetan. Bereits in einem Vorort-Interview vor wenigen Wochen sprach Stier davon, Knecht "zu einem der besten Spieler in der Bayernliga zu machen". Auch diesmal gerät der 33-Jährige beim neuen Hoffnungsträger ins Schwärmen: " Ich habe Marian ein- bis zweimal beobachtet. Er hat alles, was man braucht auf der Außenbahn. Tolle Flanke, Tempo, beidfüßig, kann nach innen sowie nach außen ziehen. Und den richtigen Riecher hat er auch noch. Fast 30 Tore in einer Saison muss man erstmal machen!" Da ist es umso ärgerlicher, dass Knecht die ersten drei Punktspiele nach seiner Roten Karte im Relegationsspiel, damals noch im Trikot des TSV Jetzendorf, verpasst.

