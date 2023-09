„Im Moment läuft es bei uns“ - Taufkirchen in der Kreisklasse noch ungeschlagen

Bringt die Gegner ins Straucheln: Taufkirchens Spielertrainer Thomas Bachmaier (r.). ArchivFoto: Dominik Findelsberger © Dominik Findelsberger

In der Kreisklasse empfängt die noch ungeschlagene BSG Taufkirchen die Reserve des FC Langengeisling. Der heimstarke FC Forstern strebt gegen Fisning die nächsten drei Zähler an.

Taufkirchen haushoher Favorit gegen Langengeisling II

BSG Taufkirchen – FC Langengeisling 2 (Fr., 20 Uhr): Noch ohne Niederlage ist Absteiger BSG Taufkirchen. Nach drei Siegen ist sein Team gegen Geisling 2 turmhoher Favorit, weiß auch Trainer Thomas Bachmaier: „Im Moment läuft es bei uns. Auch wenn es spielerisch noch vieles zu verbessern gibt, stimmen die Basics wie Einstellung, Laufbereitschaft, Zweikampfführung oder Disziplin.“

Bachmaier kann auf den wiedergenesenen Max Häusler zählen, fraglich aber ist der Einsatz von Maxi Gebhard. FCL-Trainer Sebastian Held sieht sein Team „ganz klar in der Außenseiterrolle. Wir können in Taufkirchen nur gewinnen. Das wären Bonuspunkte im Abstiegskampf. Die BSG hat den besten Kader in der Kreisklasse.“ Fraglich sei noch die Torhüterposition. Bisher standen in vier Spielen drei verschiedene Torhüter und sogar ein Feldspieler im Tor. Tipp:4:0.

„Finsing ist ein Gegner, den wir schlagen müssen, wenn wir in dieser Liga bestehen wollen.“

FC Forstern – FC Finsing II (Fr., 18.30 Uhr): Daheim hui, auswärts pfui: Das beschreibt die Saison beim FC Forstern. Im dritten Heimspiel soll nun der dritte Sieg her, fordert Pressesprecher Albert Bowinzki: „Es ist wieder eine Achterbahnfahrt. Dazu haben wir schon viele Gegentore eingefangen. Es erinnert mich an die letzte Saison. Gegen Wartenberg haben wir gar kein Land gesehen. Finsing ist ein Gegner, den wir schlagen müssen, wenn wir in dieser Liga bestehen wollen.“

Finsing aber ist noch ohne Niederlage und selbstbewusst. „Auch aus Forstern wollen wir drei Punkte mit nach Hause nehmen“, sagt Finsings Coach Florian Hack. Zusätzliche Motivation sei, dass in Forstern die ehemaligen Mannschaftskollegen Huber und Dominic Fumelli spielen. Hack plagen neue Personalsorgen. Stefan Jell macht Urlaub, und Andreas Simml fehlt verletzt. Erste und dritte Mannschaft sollen helfen. Tipp: 2:3. (Redaktion Erding)