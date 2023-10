„Einfach ein schönes Gefühl“: Die Hingerl-Brüder starten für Türkgücü im Topspiel

Von: Dominik Veitenhansl

Teilen

Gegen Vilzing stand Marco Hingerl (vorne) wie im Spiel gegen Schalding-Heining in der Startelf. Im Hintergrund ist sein jüngerer Bruder Sascha. © Michael Sigl/Imago

Alle drei Hingerl-Brüder standen im Spitzenspiel gegen Vilzing von Beginn an auf dem Rasen. Trotz aller Freude zeigte sich Marco Hingerl nach dem Spiel auch etwas enttäuscht.

Heimstetten - Wer vor dem Regionalliga-Topspiel zwischen dem Dritten Türkgücü München und dem Zweiten DJK Vilzing einen Blick auf die Mannschaftsaufstellung der Gastgeber warf, schien einen Fehler entdeckt zu haben: Gleich dreimal war der Nachname „Hingerl“ in Türkgücüs Startelf zu finden. Doch tatsächlich: Zum zweiten Mal standen die drei Brüder Kevin (30), Marco (27) und Sascha Hingerl (24) gemeinsam in der Startelf eines Regionalliga-Spiels, seitdem Marco das Brudertrio im Sommer durch seinen Wechsel aus Ulm wieder vereint hatte.

Marco Hingerl harmoniert bei Türkgücü München mit seinen Brüdern auf und neben dem Platz

„Einer der Hauptgründe für meine Rückkehr nach München war, wieder mit meinen Brüdern zusammenzuspielen“, erläutert Marco Hingerl nach der Partie gegen Vilzing. „Das ist einfach ein schönes Gefühl. Auf und neben dem Platz verstehen wir uns top.“ Im Spitzenspiel begann der 27-Jährige neben seinem jüngeren Bruder Sascha auf der Doppelsechs, Kevin startete in der Innenverteidigung.

Die Freude über den Startelfeinsatz der drei Geschwister wurde jedoch etwas vom Spielverlauf getrübt, denn für Türkgücü München war am Ende mehr drinnen als nur ein 1:1-Unentschieden. „Wir waren über 90 Minuten die bessere Mannschaft. Aber der Ball wollte vorne einfach nicht rein. Wir hätten es uns verdient gehabt, noch ein, zwei Tore mehr zu machen“, meint Marco.

Nach der starken Leistung im Topspiel ist Türkgücü etwas enttäuscht über das Remis

Einzig Maxi Berwein konnte kurz vor der Pause nach gutem Pass von Sascha Hingerl den Vilzinger Keeper Maximilian Putz im kurzen Eck überwinden. Die Führung für Türkgücü hatte aber nicht lange Bestand. Noch vor dem Halbzeitpfiff traf Andreas Jünger nach einem Fehler in der Münchner Hintermannschaft per traumhaftem Distanzschuss zum Ausgleich.

Im zweiten Durchgang kontrollierten die Gastgeber das Spielgeschehen, spielten sich aber nur wenige zwingende Torchancen heraus. Pech hatte Türkgücü dann Mitte der zweiten Hälfte, als Rechtsverteidiger Ishak Karaogul nach einer starken Kombination nur den Pfosten traf. Kurz vor Schluss spielten die Münchner in Überzahl, nachdem Vilzings Jim-Patrick Müller nach grobem Foulspiel die rote Karte gesehen hatte. Ein Treffer wollte aber nicht mehr herausspringen.

Am Freitag soll für Türkgücü in Memmingen wieder ein Sieg folgen. Marco Hingerl zeigt sich ambitioniert: „Da wollen wir unbedingt drei Punkte holen.“ Am besten mit seinen beiden Brüdern an der Seite. (Dominik Veitenhansl)