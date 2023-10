„Die Seuche beginnt bereits beim Aufwärmen“: TSV Eching muss personell umplanen

0:1-Niederlage gegen den TSV Rohrbach

+ © Leh Zweimal im Pech: Daniel Mömkes (r.) erarbeitete sich gute Chancen, doch die Rohrbacher hatten was dagegen. Foto: Leh © Leh

Es geht einfach aufwärts: Der TSV Eching muss in der Bezirksliga Nord gegen den TSV Rohrbach die zehnte Saisonniederlage einstecken.

Eching – Nur ein Sieg aus 14 Spielen, letzter Tabellenplatz in der Bezirksliga Nord: Für die Fußballer des TSV Eching wird es so langsam eng. Am Samstag ging auch die Partie gegen den TSV Rohrbach daneben – mit 0:1 (0:0) verloren die Zebras beim zweiten Auftritt des neuen Trainers Maximilian Zgud-Schoeppner vor heimischem Publikum.

Kleindienst fällt gegen Rohrbach kurzfristig aus

Die schlechten Nachrichten reißen bei den Echinger Fußballern einfach nicht ab. Eigentlich wollte Zgud-Schoeppner, seit zwei Wochen neuer Übungsleiter, beim zweiten Heimspiel in Folge unter seiner Regie die Elf ins Rennen schicken, die sich eine Woche zuvor beim 2:2-Remis gegen den VfB Eichstätt II so wacker geschlagen hatte. Dann aber verletzte sich Louis Kleindienst beim Aufwärmen, die Leiste zwickte. Deshalb war der Trainer zum Umplanen gezwungen. „Die Seuche beginnt bereits beim Aufwärmen“, ärgerte sich der 32-Jährige.

„Wir schaffen es derzeit nicht, so ein Spiel auf unsere Seite zu ziehen.“

Und die Ärgernisse wurden in den folgenden 90 Minuten nicht weniger. „Ich kann meiner Mannschaft wenig Vorwürfe machen“, analysierte Echings neuer Coach nach der Partie. „Aber wir schaffen es derzeit einfach nicht, so ein Spiel auf unsere Seite zu ziehen.“ Eine Partie, in der die Gastgeber wahrlich nicht das schlechtere Team waren, am Ende jedoch erneut mit leeren Händen dastanden. Und das, obwohl der TSV Eching gute Aktionen hatte, Rohrbach immer wieder unter Kontrolle bekam und gute Chancen sein Eigen nennen konnte. Einen Versuch von Stürmer Daniel Mömkes in Halbzeit eins beispielsweise konnten die Gäste gerade noch blocken, und einen Fernschuss, abermals von Mömkes, fischte Keeper Marco Ziegelmeier aus dem Winkel.

Frank schießt den TSV zum Sieg und fliegt noch vom Platz

Doch dann gab es da noch diesen einen Patzer, den sich die Echinger leisteten: In Minute 60 schlug Hannes Frank eine eher unscheinbare Flanke in den Strafraum, die Zebras-Verteidigung reagierte jedoch nicht. Der Ball sprang noch einmal und landete im Tor. Das 0:1, es wäre leicht zu vermeiden gewesen. In der Schlussphase waren die Hausherren ein Mann mehr, Hannes Frank hatte sich mit Gelb-Rot verabschiedet (89.). Doch das kam zu spät. Wie auch die Großchance von Florian Bittner, der am langen Pfosten nach einer Flanke entgegen der Laufrichtung des Keepers köpfelte. Der Torhüter parierte jedoch stark, und so blieb es beim bitteren 0:1. (Matthias Spanrad)