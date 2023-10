„So kann es weitergehen“ - Die SpVgg Attenkirchen feiert einen Kantersieg im Derby gegen Schwaig

Einer von sechs Torjubeln: Die Attenkirchenerinnen feiern das 1:0 gegen den FC Schwaig. Foto: Michalek © Michalek

Was für ein Auftritt! Die SpVgg Attenkirchen ist im Derby in Torlaune und zerlegt den FC Schwaig in der Bezirksliga mit 6:0.

Attenkirchen – Die Fußballerinnen der SpVgg Attenkirchen spielten im Derby gegen den FC Schwaig groß auf. Zu Hause ließ die Elf von Trainer Christian Hobmeier den Gästen keine Chance und sicherte sich mit einem 6:0 (5:0)-Kantersieg den nächsten Dreier.

Zur Halbzeit „war die Messe gelesen“

Besonders die ersten 30 Minuten seien aus Sicht des Trainers „bockstark“ gewesen. Nachdem Eva Lachner die Führung erzielt hatte (9.), legte Sophie Sachsenhauser per Kopf nach einer Ecke nach (15.). Und kurz darauf landete ein abgefälschter Freistoß im Tor des FCS (17.). Im Anschluss scheiterte die Heimelf zwar vermehrt an Gäste-Keeperin Anna Gai, doch noch vor der Pause stellten Lachner und Nina Rieder auf 5:0 (40./44.). „Da war die Messe gelesen“, sagte Hobmeier.

„Das wird ein Gradmesser für uns.“

In der zweiten Hälfte kämpften die Schwaigerinnen weiter aufopferungsvoll, wodurch die Partie etwas zerfahrener wurde. Doch das Chancenplus lag klar bei den Gastgeberinnen, die nach einem Alleingang von Rieder auf 6:0 erhöhen konnten (62.). „So kann es weitergehen.“, sagte der Trainer, dessen Team nach seinem spielfreien Wochenende am Samstag. 21. Oktober, um 15 Uhr die SG Bad Aibling/Hohenthann empfängt. „Das wird ein Gradmesser für uns.“ (Franziska Kugler)