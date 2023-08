„Das kann es nicht gewesen sein“ - Die Upfer Madl sind zurück

Von: Dieter Metzler

Sie wagen den Neubeginn: die Fußballerinnen des SC Unterpfaffenhofen. Der Eindruck des schmalen Kaders täuscht. Beim Fototermin waren einige der Spielerinnen noch im Urlaub. Foto: SC Unterpfaffenhofen © SC Unterpfaffenhofen

Der SC Unterpfaffenhofen meldet sich mit einer neuen Frauenmannschaft in der A-Klasse zurück und startet Mitte September in die Saison.

Germering – Der SC Unterpfaffenhofen hat ein ehrgeiziges Projekt gestartet: die Wiederbelebung des Frauenfußballs beim SCU. Erst im April hatte der Verein seine in der Kreisliga spielende Frauen-Elf abgemeldet. Damit ging zunächst ein über 20-jähriges Kapitel Frauenfußball zu Ende. Volkmar Zborowski, Abteilungsleiter und Trainer in Personalunion, zog schweren Herzens einen Schlussstrich, nachdem sein Kader immer weiter geschrumpft war und er letztlich keine komplette Mannschaft mehr auf den Platz schicken konnte.

Den Anstoß, wieder einen Neubeginn zu wagen, gab letztlich eine ehemalige Spielerin, die vor zwei Jahren vom SCU zum Bezirksoberligisten MTV Dießen gewechselt war. Sie kam zurück und wollte wieder bei den Upfer Madl anheuern. Völlig überrascht musste sie erfahren, dass der Verein die Mannschaft vom Spielbetrieb abgemeldet hatte.

Rückkehrerin geht auf Spielerinnen-Suche

„Das kann es nicht gewesen sein“, meinte die Spielerin, die namentlich nicht genannt werden möchte, enttäuscht nach einem Gespräch mit Zborowski. „Wärst du bereit, eine Mannschaft wieder zu trainieren?“, fragte sie den ehemaligen Coach. Der noch eine Mädchen-Mannschaft trainierende Zborowski war sofort dabei. „Dann lass mich nur machen“, so die Rückkehrerin. „In zwei Wochen haben wir eine Mannschaft.“

Sie nahm mit einigen ehemaligen Spielerinnen Kontakt auf, konnte einige Kickerinnen aus Puchheim und Gilching überzeugen und zwei neue Spielerinnen, die außer der Begeisterung, mit dem Fußballspielen noch nix am Hut hatten, mit ins Boot holen. Am Ende waren es doch 15 Spielerinnen, die wieder beim SCU kicken wollten. Volkmar Zborowski holte sich die Rückendeckung vom Verein und meldete die Mannschaft wieder zum Spielbetrieb an – allerdings für den „flexiblen Spielbetrieb“.

Neustart in der untersten Liga

Natürlich muss die Mannschaft dabei in der untersten Klasse, der A-Klasse, wieder neu beginnen. Beim sogenannten „Flex-Modell“ hat die Mannschaft die Möglichkeit, eine abweichende Spieleranzahl auszuwählen, statt mit elf nur mit neun Spielerinnen das Spiel zu bestreiten. Der Gegner muss nicht zustimmen, sollte aber spätestens zwei Tage vor der Spielansetzung informiert werden.

Die Mannschaften haben außerdem jederzeit die Möglichkeit, sich noch vor Beginn der Begegnung auf eine andere Mannschaftsstärke zu einigen. Hierzu ist allerdings das Einverständnis des Gegners erforderlich. Beim Spiel elf gegen elf wird ganz normal auf dem Großfeld über die volle Zeit – zweimal 45 Minuten – gespielt. Beim Spiel neun gegen neun beträgt die Spielzeit zwei Mal 40 Minuten. Das Großfeld wird dazu angepasst und etwas verkleinert.

Nachwuchskickerinnen in den Startlöchern

Zborowski ist zuversichtlich, dass der Start zurück in den Punktspielbetrieb mit dem flexiblen Spielmodus gelingen sollte. Schade sei nur, dass die Spielerinnen aus der C-Jugend für die Frauen-Elf noch zu jung seien, so Zborowski. „Aber zumindest drei Mädels könnten altersbedingt schon in der nächsten Saison zu den Frauen stoßen.“

Das erste Pflichtspiel

Ernst wird es für die Upfer Madl am 17. September mit dem Heimspiel gegen den FC Hofstetten (Anstoß 17 Uhr). Die eigentliche Auftaktbegegnung am 9. September gegen den SV Münsing-Ammerland wurde auf Wunsch des Gegners verlegt. (Dieter Metzler)