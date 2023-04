Kreisliga 1: Die Zwei-Klassen-Gesellschaft – Sulzemoos gewinnt Spitzenspiel

Schlüsselszene im Spitzenspiel: Gündings Keeper Alexander Kilmarx bugsiert den Ball nach einem von Yasin Kökner getretenen Freistoß beim Rettungsversuch ins eigene Tor – 2:1 für Sulzemoos. © : hae

Die Kreisliga München 1 ist jetzt, da es bald auf die Zielgerade der Saison geht, eine Zwei-Klassen-Gesellschaft.

Dachau – Oben thront der neue Spitzenreiter Sulzemoos mit 39 Punkten, hinter ihm tummeln sich die Verfolger Günding (36 Punkte), TSV Allach (35), Waldeck-Obermenzing (35), und Dachau 1865 II (34).

Nicht minder eng geht es in der unteren Tabellenhälfte zu. Der FC Alte Haide (15 Punkte) und Moosach-Hartmannshofen (11) sind auf den Plätzen 13 und 14 schon ein wenig abgeschlagen. Aber davor! Von Rang sechs (Karlsfeld II, 27 Punkte) bis zum ersten Relegationsrang elf (Erdweg, 24 Punkte) kleben die Mannschaften förmlich aufeinander.

SV Günding – SV Sulzemoos 1:2: Mit einem hart erkämpften 2:1-Auswärtserfolg beim SV Günding hat der SV Sulzemoos den Spitzenplatz der Kreisliga 1 erklommen. Allerdings musste die Mannschaft von den Trainern Markus Wagenpfeil und Markus Niedermeyer hart um den Sieg kämpfen. Das Spitzenspiel zwischen dem SVG und dem SVS vor rund 200 Zuschauern begann für den Gast aus Sulzemoos suboptimal, denn Yasin Ammar Sami netzte bereits in der 7. Minute ein – ins eigene Gehäuse. Danach entwickelte sich über weite Strecken eine zerfahrene Partie mit vielen kleinen Fouls. Entsprechend konnte von einem Spielfluss nicht die Rede sein. Kurz nach der Pause war Sami erneut der Hauptakteur auf dem schwer zu spielenden Platz in Günding, er erzielte per Kopf den Ausgleich für sein Team (46.). Der Gast aus Sulzemoos hatte nun die Hand am Drücker, er bestimmte das Spiel. In der 58. Minute wurde er belohnt. Yasin Kökner zirkelte einen Freistoß aus 20 Metern in Richtung rechtes oberes Kreuzeck. SVG-Keeper Alexander Kilmarx flog in die richtige Ecke, mit einer eindrucksvollen Flugparade erwischte er den Ball. Doch das Spielgerät flog dann doch im hohen Bogen in die Maschen. Dass viel Herz auch beim Gastgeber vorhanden war, zeigte die nachfolgende Aktion. Allerdings zog Benedikt Kronschnabl im Bruderduell gegen SVS-Keeper Max Kronschnabl den Kürzeren, der Torwart vereitelte mit einem tollen Reflex den Ausgleich. In der Folge blieb die Partie zerfahren, und Sulzemoos schaukelte das Match nach Hause. hae

SV Niederroth – SV Lohhof 0:0: Der SV Niederroth bleibt im fünften Spiel in Serie ungeschlagen. Allerdings gelang der Mannschaft des Trainerduos Stefan Vötter und Sebastian Hüttner gegen den vom Abstieg bedrohten SV Lohhof nur ein torloses Unentschieden. Der Gast aus Lohhof hatte zwar optisch mehr Ballbesitz, etwas Zwingendes sprang, wie beim Gastgeber auch, nicht heraus.

Unter dem Strich bleibt ein Remis, das keinem der beiden Teams so richtig weiterhilft. Mit einem Sieg hätten die Niederrother den Abstand auf die Abstiegszone vergrößern können. Am kommenden Wochenende muss der SVN zum neuen Tabellenführer nach Sulzemoos reisen, der sicherlich mit breiter Brust auftreten wird. Allerdings wollen die Niederrother ihre Ungeschlagen-Serie auch in Sulzemoos ausbauen. hae

SV Weichs – TSVE Karlsfeld II 1:0: Ein von Philipp Heiß in der 78. Spielminute verwandelten Strafstoß (Foul an Alen Muminovic), drei „Weltklasse-Paraden von unserem Torwart Fabian Langer“ (O-Ton SVW-Trainer Korbinian Regert) und eine Portion Glück (nochmal Regert) haben dem SV Weichs am Montag drei extrem wichtige Punkte im Abstiegskampf beschert. Der Gast aus Karlsfeld war spielerisch die bessere Mannschaft und feldüberlegen, Weichs hielt jedoch kämpferisch dagegen. Auch ein Chancenplus bei den Karlsfeldern hatte Regert ausgemacht. Aber Langer hielt seinen Kasten sauber. Am Ende brachten die Weichser die knappe Führung über die Zeit. Am kommenden Wochenende ist der SVW beim Tabellenvorletzten Alte Haide zu Gast. tol

SC Inhauser Moos – TSV Dachau 1865 II 0:1: Die Szene der Partie trug sich erst kurz vor dem Abpfiff zu: In der 90. Minute spielte Thomas Mitsakos einen Doppelpass mit Raffael Dirrigl, ließ anschließend einen Verteidiger aussteigen und überwand SCI-Torhüter Louis Müller mit einem Flachschuss ins lange Eck. Damit belohnten sich die Gäste aus Dachau spät für „Einsatz, Wille und Bereitschaft“, wie Spielertrainer Christian Doll hervorhob. Die junge Mannschaft habe in einem Kampfspiel auf schwer zu bespielendem Boden eine „Top-Einstellung“ an den Tag gelegt. Enis Kavkazi und Albin Zekiri (Pfosten) hatten zuvor gute Möglichkeiten nicht nutzen können, Inhausermoos war nach der Pause bei einigen Kontern sehr gefährlich. Ein Tor gelang den Gastgebern jedoch nicht. Als sich die meisten Beteiligten schon auf ein torloses Remis eingestellt hatten, schlug Mitsakos zu. tol