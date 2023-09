Dietersheim gelingt Befreiungsschlag - Neufahrn marschiert - Kranzberger Reserve noch punktlos

Erster Saisonsieg: Der SV Dietersheim – hier mit dem Torschützen zum zwischenzeitlichen 3:1, Walace Rodrigues Viana (l.) – kommt so langsam in die Spur. Foto: Michalek © Michalek

Während Dietersheim erstmals in dieser Saison in der A-Klasse als Sieger vom Platz geht, gewinnt auch der FC Neufahrn und der SV Ilmmünster.

Landkreis – Eine emotionale Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte erlebte Dietersheims neuer Trainer Christopher Schindler. Bei seinem Debüt holte sich der SVD mit dem 4:3-Erfolg beim SC Kirchdorf II den ersten Saisonsieg in der A-Klasse 5. Das Aufstiegsrennen werden andere Teams unter sich ausmachen. So fuhren die ungeschlagenen Neufahrner mit dem 3:1 in Pulling bereits den siebten Dreier in dieser Runde ein.

Sieben-Tore-Spektakel in Kirchdorf

SC Kirchdorf II – SV Dietersheim 3:4 (1:3). Nach dem frühen 1:0 gaben die Dietersheimer Fußballer die Führung nicht mehr aus der Hand. Doch die Reserve des SC Kirchdorf kämpfte sich immer wieder zurück ins Spiel und machte die Partie bis zur letzten Minute spannend. „Wir sind alle überglücklich, dass wir da unten rauskommen. Da geht was!“, freute sich der neue SVD-Trainer Christopher Schindler. Anders sah die Gemütslage bei SCK-Coach Severin Reinmoser aus: „Wir haben uns viel vorgenommen, es aber nicht geschafft, das auf den Platz zu bringen.“

Tore: 0:1 Seweryn Szczecina (9./FE), 0:2 Seweryn Szczecina (13.), 1:2 Stephan Fischer (23.), 1:3 Walace Rodrigues Viana (30.), 2:3 Andreas Brinninger (47.), 2:4 Seweryn Szczecina (88.), 3:4 Severin Reinmoser (90.+4).

Der FC Neufahrn feiert gegen Pulling den siebten Saisonsieg

SV Pulling – FC Neufahrn 1:3 (0:2). Bei der Partie in Pulling sicherte sich die Mannschaft von FCN-Übungsleiter Andreas Voggt ihren nächsten Dreier. „Wir haben sehr gut gespielt. Das war insgesamt eine gute Leistung“, betonte der Coach, dessen Truppe nicht nur individuelle Fehler des Gegners ausnutzte, sondern auch per Freistoß sowie nach einem einstudierten Spielzug einnetzte. Die Gastgeber kämpften allerdings bis zum Schluss und erzielten in der 82. Spielminute durch Abousria Diarra noch den Ehrentreffer zum 1:3-Endstand. Für Neufahrn hatte sich Tufan Cicek gleich zweimal in die Torschützenliste eingetragen.

Tore: 0:1/0:2 Tufan Cicek (10./ 21.), 0:3 Mark Gascoyne (59.), 1:3 Abousria Diarra (82.).

„Man muss auch mal mit einem Punkt zufrieden sein.“

SV Hohenkammer – SG Eichenfeld-Freising 1:1 (0:1). Eine Steigerung im Vergleich zur Vorwoche zeigte die Mannschaft aus Hohenkammer gegen die ebenfalls stark spielende SG Eichenfeld. Nachdem bereits klare Chancen auf beiden Seiten nicht verwandelt worden waren, resultierten beide Treffer aus Fehlern in der Defensive „Man muss am Ende auch mal mit einem Punkt zufrieden sein“, erklärte SVH-Trainer Tobias Stöger nach der Begegnung.

Tore: 0:1 Alexander Eberhard (17.), 1:1 Marcus Malle (70.).

„Wir haben das Spiel komplett aus der Hand gegeben.“

SV Ilmmünster – SV Kranzberg II 4:1 (2:1). „Wir haben das Spiel komplett aus der Hand gegeben“, ärgerte sich Kranzbergs Coach Tobias Baierl. Nach dem verdienten Führungstreffer habe sein Team aufgehört, Fußball zu spielen. „Der Sieg für Ilmmünster war definitiv verdient aufgrund unserer Unfähigkeit“, so der Trainer, für dessen Kicker das kommende, spielfreie Wochenende dazu dienen soll, den „Kopf frei zu bekommen“.

Tore: 0:1 Julian Maier (5.), 1:1 Lukas Preitschopf (32.), 2:1 Johannes Himmelspach (45.+1), 3:1 Lukas Preitschopf (55.), 4:1 Florian Scharger (79.). (Franziska Kugler)