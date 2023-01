DJK Pasing marschiert Richtung Bezirksliga: „Wollen für klare Verhältnisse sorgen“

Von: Magdalena Schwaiger

Teilen

Seine letzte Station: Josef „Beppo“ Gutsmiedl als Trainer der U17 des FC Ingolstadt. © IMAGO / Sportfoto Rudel

Die DJK Pasing darf sich zurecht Aufstiegsaspirant nennen. Die Mannschaft von Josef Gutsmiedl ist aktuell Erster in der Kreisliga München 2.

Pasing – Coach Josef Gutsmiedl freut sich sehr auf die Rückrunde mit seinem Team. „Ich hoffe, dass wir auch am Ende oben stehen. Wir wollen am besten natürlich direkt aufsteigen.“ Die Pasinger Mannschaft hält den direkten Verfolger FC Wacker München momentan mit drei Zählern Vorsprung auf Abstand. Die Bilanz von elf Siegen zu drei Remis und einem Unentschieden in der Kreisliga 2 kann sich durchaus sehen lassen und lässt das Team auf den Aufstieg hoffen. Auch das Verhältnis von 48:21 Toren spricht für die starke Offensive sowie Defensive der DJK München Pasing.

Am Mittwoch geht die Saisonvorbereitung dann so richtig los: Innerhalb von sieben Wochen wird die DJK elf Spiele absolvieren. „Die Jungs haben zudem individuelle Laufpläne erhalten und sind alle ganz fleißig dabei“, so Gutsmiedl. Der Traum vom Aufstieg in die Bezirksliga lebt und wird von allen mitgetragen.

Ein Neuzugang für die Pasinger ist noch nicht fix

Von den Transfers verspricht sich der Coach viel. Beispielsweise Mehmet Köse, der von Feldmoching nach Pasing wechselte: „Mit Mehmo haben wir einen absoluten Topspieler verpflichten können.“ Dazu kommen noch einige junge Talente, die aber bisher noch nicht im Training dabei waren. „Eventuell kommt noch ein Transfer, bisher ist aber noch nichts fix“, kündigte der Coach an.

Der erste Gegner der DJK Pasing heißt Kosova München. Der FC hat nur sechs Punkte Rückstand auf das Team aus Pasing. „Ich bin voller Vorfreude auf das Match. Wir wollen den FC nicht nur auf Distanz halten, sondern für klare Verhältnisse in der Tabelle sorgen“, gibt sich Gutsmiedl optimistisch. Das Duell steigt am 19.03. Anpfiff ist um 14.30 Uhr. (Magdalena Schwaiger)