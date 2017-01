Doppelpacker Nappo und Riglewski: Heimstetten startet mit zwei Siegen

Haben in beiden Tests geglänzt: Sebastian Nappo (l.) und Lukas Riglewski.

SV Heimstetten - Sieg-Doppelpack für Heimstetten Je stärker der Gegner, desto besser der SV Heimstetten: Diesem Schema ist der Bayernligist auch in den ersten Partien des Jahres treu geblieben – wenngleich es sich freilich nur um Testspiele gehandelt hat.

So besiegte der SVH am Samstag den Regionalligisten TSV Buchbach dank eines Doppelpacks von Lukas Riglewski mit 2:1. Auch am Sonntag lag die Mannschaft von Trainer Heiko Baumgärtner im Duell mit dem Bezirksligisten TSV Moosach zur Pause noch mit 0:1 zurück. Doch wie schon tags zuvor drehte Heimstetten die Partie und gewann erneut mit 2:1 – diesmal durch zwei Tore von Sebastiano Nappo. Für den SVH geht es schon morgen weiter mit dem nächsten Vorbereitungsspiel. Dann empfängt der Club um 19 Uhr die Reserve des FC Bayern München im Sportpark.

Text: ps

Quelle: fussball-vorort.de