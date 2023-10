„Ein verdienter Sieg, aber ein bis zwei Tore zu hoch“ - Dorfen gewinnt Reserve-Duell

Trotz des klaren Ergebnisses war das Spiel gegen Walpertskirchen laut Dorfens Coach Thomas Ertl ziemlich spannend. © Weingartner

Fünfter Saisonsieg: Der TSV Dorfen II zeigt sich in der A-Klasse effizient und entführt drei Punkte aus Walperstkirchen.

Laut TSV-Trainer Thomas Ertl war es enger, als es das Ergebnis vermuten lässt: „Sie haben bis zum Schluss dagegengehalten und nie aufgegeben. Insgesamt war es ein verdienter Sieg für uns, aber vielleicht ein bis zwei Tore zu hoch.“ Mann des Spiels war Niklas Lüers, der alle vier TSV-Tore erzielte. Zunächst war er in der 13. Minute nach Vorlage von Matias Ladendorf erfolgreich.

Walpertskirchen verpasst Anschluss, Dorfen mit der Entscheidung

Nach einer guten halben Stunde legte Außenverteidiger Marvin Bräuninger von der Grundlinie auf den zweiten Pfosten zurück, wo Lüers einschob. Bis zur Halbzeit war Walpertskirchen dem Anschluss nahe. „Kurz vor der Pause hatten sie eine große Chance auf das 1:2, das hätte die Wende sein können. Nach dem 3:0 in der Schlussphase war das Spiel aber gelaufen“, so Ertl. Erneut war es Bräuninger, der für Lüers auflegte. Das 4:0 gelang dem Stürmer dann per Heber. Das 1:4 in der zweiten Minute der Nachspielzeit durch Alex Gabriel war nur noch Ergebniskosmetik. (Redaktion Erding)