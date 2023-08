Sonntagsschuss macht Oberhaindlfinger Fehlstart perfekt - „Dreckiger Sieg“ für Oberhummel

Von: Bernd Heinzinger

Einiges los war beim Aufeinandertreffen zwischen der SpVgg Attenkirchen und dem BC Attaching II. Erst in Halbzeit zwei bogen die Hausherren auf die Siegerstraße ein. FOTO: lehmann © lehmann

Während Oberhaindlfing und Wang weiter auf die ersten drei Punkte der Saison warten, feiern Haag und Attenkirchen Siege gegen Rudelzhausen und Attenkirchen.

Freising – Die Fußballer des SV Oberhaindfling kommen in dieser Runde noch nicht in die Spur und unterlagen zu Hause überraschend gegen den Aufsteiger Zolling II. Den zweiten Sieg im zweiten Spiel holte sich dagegen der Meisterschaftsanwärter aus Attenkirchen: Zu Hause setzte man sich dank einer starken zweiten Hälfte gegen den BC Attaching II durch.

Deischl beschert Zolling den Auswärtssieg

SV Oberhaindlfing – SpVgg Zolling II 1:2 (0:1). Oberhaindlfings Trainer Stephan Lechner sprach von einer unverdienten Niederlage, zeigte sich sehr enttäuscht vom Ergebnis. Bereits in der recht ausgeglichenen ersten Hälfte hätten seine Männer in der Offensive viel zu kompliziert agiert und falsche Entscheidungen getroffen. Nach dem 1:1 im zweiten Abschnitt hätte seine Truppe deutlich mehr Zug aufs gegnerische Tor gezeigt, aber dieses einfach nicht getroffen: „Es machte sich dabei auch bemerkbar, dass manche Männer mit kaum Trainingsbeteiligung spielten, andere nach Verletzungen noch nicht fit auf dem Platz standen.“ Der entscheidende Treffer für die Gäste fiel dann durch eine Direktabnahme aus 16 Metern. Laut Lechner ein wahrer Sonntagsschuss, der den Fehlstart in die Saison für den vermeintlichen Mitfavoriten perfekt machte. Tore: 0:1/1:2 Dominik Deischl (24./85.) 1:1 Max Bausch (67.).

„Langsam, aber sicher funktioniert das Zusammenspiel besser.“

TSV Rudelzhausen – VfR Haag 2:4 (1:2). Insgesamt zeigte sich Haags Spielertrainer Sebastian Elephand mit dem Auftreten seiner Truppe zufrieden: „Langsam, aber sicher funktioniert das Zusammenspiel besser.“ Offensiv wie defensiv hätte es in Rudelzhausen meist gepasst, nur die Gegentore seien ärgerlich gewesen: „Diese verschuldeten wir durch Abwehrfehler selbst.“ Über das Spiel gesehen hatten die Gäste deutlich mehr Spielanteile und Tormöglichkeiten: „Der Sieg ist daher auf alle Fälle verdient“, betonte der VfR-Coach nach der Partie. Die Leistungskurve seiner jungen Truppe gehe nach oben, er selbst zeigte sich dabei als dreifacher Torschütze in bester Schusslaune. Tore: 0:1/1:3/1:4 Sebastian Elephand (10./62./70.), 0:2 Hakim Hama Khalaf (28.), 1:2/2:4 Daniel Dlugosch (35./85./FE).

„Zum Glück ist uns kurz vor der Pause noch der Ausgleich gelungen, sonst wäre es sicher schwer geworden.“

SpVgg Attenkirchen – BC Attaching II 3:1 (1:1). Nach zehn recht ausgeglichenen Anfangsminuten sah SpVgg-Trainer Michael Huber seine Truppe am Zug: „Wir spielten dominant auf, verpassten aber leider zunächst unsere Chancen.“ Durch einen Frei-stoßtreffer gingen die Gäste überraschend in Front, und bei den hohen Temperaturen kämpften die Attenkirchener weiter: „Zum Glück ist uns kurz vor der Pause noch der Ausgleich gelungen, sonst wäre es sicher schwer geworden“, betonte Huber. Er wechselte anschließend einige frische Akteure ein, und im zweiten Abschnitt spielte eigentlich nur noch Attenkirchen: „Die Attachinger hatten kaum noch eine Chance, wir zogen trotz der Hitze durch und siegten verdient“, freute sich der SpVgg-Trainer. Tore: 0:1 Nico Franke (37.), 1:1 Jakob Linseisen (45.), 2:1 Matthias Kiermeier (52.), 3:1 Marcus Klaas (70.).

Tegernbach spielt nach zweimaliger Führung Unentschieden

SC Tegernbach – FC Moosburg II 2:2 (1:1). Moosburgs Trainer Dominik Dorsch zeigte sich mit dem Punkt insgesamt zufrieden: „Auswärts beim schweren Gegner Tegernbach ist das in Ordnung.“ Allerdings hätte seiner Meinung nach der vermeintliche Siegtreffer kurz vor dem Abpfiff zählen müssen. Der Schiedsrichter pfiff Abseits –zum Unverständnis der Gäste. Zuvor gab es eine Hülle an Chancen auf beiden Seiten. Im zweiten Abschnitt herrschte wegen der Hitze zwar erst einmal das Mittelfeldgeplänkel vor, nach dem Rückstand warf der FC Moosburg II aber noch einmal alles nach vorne. Dabei hatte man neben dem Abseitspech durchaus auch Glück, dass Tegernbach die aufkommenden Räume nicht mehr nutzen konnte. Tore: 1:0 Martin Boche (7.), 1:1 Timon Alar (19.), 2:1 Raphael Summerer (82.), 2:2 Mihai Raducanu (90.+3).

„Dreckiger 1:0-Sieg“ für den SC Oberhummel

SG FC Wang – SC Oberhummel 0:1 (0:0). Von einem „dreckigen 1:0-Sieg“ sprach Oberhummels Trainer Anton Hirschfeld nach der Begegnung. In der ersten Hälfte hätten beide Mannschaften keine gute Offensivvorstellung gezeigt: „Dafür standen die Teams sicher“, sagte Hirschfeld und betont: „Nach der Pause kamen wir dann deutlich besser ins Spiel und hatten Wang im Griff.“ Folgerichtig kam die Führung eine Viertelstunde vor dem Ende. Die Wanger bäumten sich zwar noch einmal auf, eine richtige gefährliche Torchance erwirkten sie allerdings nicht mehr. Hirschfeld: „Aufgrund der zweiten Hälfte ist der Sieg auf alle Fälle verdient. Wir dürfen uns über drei wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt freuen.“ Tor: 0:1 Vitus Paulus (75.). (Bernd Heinzinger)