Breitenberger und Co. für Arnbach auf Torejagd - Drei Punkte für Ampermoching und Egenburg

Mit einem Punkt zum Saisonauftakt mussten sich der SV Haimhausen (im Bild Christian Schmeizl, links) und die neu gegründete SG Altomünster/Pipinsried (im Bild Thomas Tischner) zufriedengeben. Das Spiel endete 1:1. Foto: hae © hae

Erfolgreicher Saisonauftakt in die Kreisklasse München: Arnbach, Inhauser Moos, Moosach, Ampermoching und Indersdorf punkten dreifach.

Dachau – Der TSV Arnbach ist mit einem fulminanten 5:1-Erfolg über den SV Odelzhausen in die neue Saison der Kreisliga München 1 gestartet. Daniel Breitenberger, in der vergangenen Saison mit 22 Volltreffern Arnbachs Torjäger Nummer eins, traf schon wieder doppelt.

Arnbach nach 5:1-Kantersieg Tabellenführer

TSV Arnbach – SV Odelzhausen 5:1 (4:0): Auch wenn die Tabellenlage nach einem Spiel natürlich keinerlei Aussagekraft hat, so freuten sich die Arnbacher doch über einen wunschgemäßen Einstand. Anfangs waren allerdings auch die Dienste von Torhüter Florian Gazdag gefragt. Nach einem Pfostentreffer von TSV-Torjäger Daniel Breitenberger hatten die Odelzhauser nämlich gleich im Gegenzug eine Topchance auf die Führung. Doch Gazdag war zur Stelle. In der Folge verwandelten die Arnbacher ihre Torchancen eiskalt. Breitenberger erzielte seinen ersten Saisontreffer in der 18. Spielminute, Felix Obeser (26. und 32.) und Florian Mayr (40.) stellten noch vor der Pause auf 4:0. „Die klare Pausenführung hat uns bei der Hitze natürlich in die Karten gespielt“, sagte Arnbachs Teamsprecher Florian Mayr. „In der zweiten Halbzeit war das Tempo dann ziemlich draußen.“ Daniel Breitenberger schlug nach einer guten Stunde ein zweites Mal zu, ehe Florian Brandmair in der 78. Minute der Ehrentreffer für Odelzhausen gelang. Mayrs Fazit: „Ein hochverdienter Sieg.“ (Thomas Leichsenring)

Klare Sache: Der TSV Arnbach (weiße Trikots) ließ dem SV Odelzhausen beim 5:1 keine Chance. Foto: hab © hab

Pongja beschert dem SC Inhauser Moos den Sieg

SC Inhauser Moos – TSV Schwabhausen 3:2 (2:2:): Kreisliga-Absteiger Inhauser Moos wollte dem Gast aus Schwabhausen von Beginn an klar machen, wer das Sagen hat. Und das mit Erfolg. Nach drei Minuten schon traf Luiz Farias Dos Santos zur Führung, gerade mal sechs Minuten später erhöhte Maximilian Kopfmüller auf 2:0. Doch Schwabhausen fing sich. In der 21. Minute traf Christian Henning zum 1:2 aus Sicht der Gäste. Als dann Henning in der Nachspielzeit der ersten Spielhälfte nach einem Foul zu Boden ging und Thomas Schneider den folgenden Strafstoß zum 2:2 ins Netz setzte, war wieder alles offen. Gezim Pongja besorgte dann das 3:2 und schließlich dem SCI die ersten drei Punkte der neuen Saison (64.). Der Treffer fiel aus abseitsverdächtiger Position, in jedem Fall war’s knapp. (Thomas Leichsenring)

„Moosach war uns überlegen, wir haben das Spiel aber lange offengehalten.“

ASV Dachau II – TSV Moosach-H. 0:3 (0:0): Es gibt leichtere Aufgaben zum Saisonauftakt als das Spiel gegen einen Absteiger. Die ASV-Zweite wusste, dass sie einen Sahnetag braucht, um gegen die starken Gäste zu bestehen. Und die aufgrund vieler Urlauber dezimierten Dachauer machten ihre Sache gut. Sie hatten in der ersten Halbzeit zwei Chancen auf die Führung, ein Treffer sollte allerdings nicht gelingen. Auf der anderen Seite rettete zweimal das Aluminium für Amin Faouzi im ASV-Tor. Nach dem Seitenwechsel hielt der ASV zunächst das Remis, doch in der 57. Minute erlöste Leonhard Memmler die Gäste mit dem Führungstor. Nur eine Minute später schnürte der Moosacher sogar den Doppelpack. Nun wurde es schwer für die Dachauer, die allerdings nicht aufgaben – und dennoch einen weiteren Gegentreffer kassierten. Kevin Hämmerle sorgte in der 80. Minute für den Endstand. „Moosach war uns überlegen, wir haben das Spiel aber lange offengehalten“, sagte ASV-Trainer Dominikus Reischl. An diesem Tag war aber nicht mehr möglich für die Dachauer. (Moritz Stalter)

Punkteteilung zwsichen Altomünster und Haimhausen

SG Altomünster/Pipinsried – SV Haimhausen 1:1 (1:0): Beide Teams lieferten sich bei brütender Hitze ein munteres Spiel. Die neu gegründete SG begann engagiert, sie spielte druckvoll und hatte viel Ballbesitz. Diese Phase endete mit einem sehenswerten Treffer von Kevin Kozica in der 24. Minute nach einer Flanke von Johannes Felber. Nach der anschließenden Trinkpause gab der Gastgeber das Zepter aus der Hand. Haimhausen übernahm die Spielkontrolle und kam vermehrt zu Torchancen. In der zweiten Hälfte konnte sich die SG noch hin und wieder mit Kontersituationen in Szene setzen, allerdings dominierte Haimhausen weiterhin. SG-Nachwuchstorhüter Quirin Hechtl hielt das Heimteam mit zahlreichen Paraden in Führung. Bis zur 89. verteidigte die SG die Führung mit Mann und Maus, doch nach einer Ecke stocherte Sandro Schemitsch den Ball nach einigen misslungenen Abwehrversuchen zum verdienten Punktgewinn über die Linie. (Bruno Haelke)

Ehemaliger Regionalliga-Torwart trifft für Ampermoching beim Sieg gegen Dachau

SV Ampermoching – Türk Dachau 4:2 (3:1): Der SV Ampermoching ist bestens in die Saison gestartet. Gegen den SV Türk Dachau konnte Ampermochings Trainer Alexander Fellner personell aus dem Vollen schöpfen. Erstmals mit dabei waren auch die beiden ehemaligen Pipinsrieder Akteure Thomas Reichlmayr und Markus Achatz. Während Achatz von Beginn an ran durfte, musste sich Reichlmayr zunächst mit einem Platz auf der Bank begnügen. Doch der ehemalige Regionalliga-Keeper kam bereits in der 38. Minute zum Einsatz – als Feldspieler. Nur wenige Minuten später (41.) traf er zum 3:1. Fabian Barth hatte den Gastgeber bereits nach drei Minuten in Führung gebracht, die Emre Ucar nach 19 Minuten egalisierte. Blerat Blaku sorgte für die erneute Führung (34.), die Reichlmayr ausbaute. Nach der Pause schnürte Fabian Barth in der 54. Minute den Doppelpack – damit war das Spiel gelaufen. Türk Dachau kam durch Bilal Yilmaz auf 2:4 (68.) heran, allerdings bestimmte der SVA das Match und hatte keine Probleme, das Spiel nach Hause zu schaukeln. (Bruno Haelke)

Indersdorf feiert Auftaktsieg in Riedmoos

SV Riedmoos – TSV Indersdorf 0:3 (0:1): Der TSV Indersdorf hat seinen Saisoneinstand hinbekommen: Bei rund 32 Grad siegte er beim SV Riedmoos verdient mit 3:0. Marcel Truntschka brachte den Gast aus Indersdorf nach 17 Minuten auf die Siegerstraße. In der 87. markierte er außerdem den 3:0-Endstand. Zwischenzeitlich traf Nico Karelly zum vorentscheidenden 2:0, vorausgegangen war ein Traumpass von Felix Förster (60.). In der 83. Spielminute schon hatten die Indersdorfer die große Chance auf ein drittes Tor. Doch Tobias Altstiel schoss einen Handelfmeter über den Kasten. Der Riedmooser Michael Schmid sah noch vor der Ausführung die Rote Karte, er hatte mit der Hand eine klare Torchance der Indersdorfer vereitelt und wurde folgerichtig des Platzes verwiesen. Am kommenden Sonntag können die Indersdorfer bei Absteiger SC Inhauser Moos nachlegen. (Redaktion Dachau)

Überraschung in Egenburg: Defensiv starker VfL holt ersten Dreier

VfL Egenburg – 1. SC Gröbenzell 2:0 (1:0): Den VfL Egenburg erwartete im ersten Heimspiel dieser Saison mit dem 1. SC Gröbenzell ein echtes Brett. Die Gäste hatten ihre Auftaktpartie gewonnen und auch in Egenburg die erste Chance des Spiels, doch Michael Wagner im VfL-Tor parierte stark. Auf der Gegenseite zeigte der Schiedsrichter wenig später nach einem Foul an Ales Szczepurek auf den Punkt. Der Kapitän trotzte den ungeschriebenen Fußballgesetzen und verwandelte sicher zum 1:0 (11.). Bis zur Trinkpause blieb Egenburg überlegen, dann kamen die Gäste wieder besser ins Spiel. In der zweiten Hälfte erspielten sich die Gröbenzeller nach und nach ein Übergewicht, die VfL-Defensive war aber eine Bank. So mussten es die Gäste aus der zweiten Reihe probieren – keine Gefahr für Wagner. Spannend blieb es dennoch bis in die 90. Minute. Da nahm Thomas Berglmeir Fahrt auf und schloss sein Solo mit einem Lupfer zum 2:0 ab – gleichzeitig der Endstand und der erste VfL-Sieg in dieser Saison. (Moritz Stalter)