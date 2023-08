Drei Punkte unter der Zugspitze - Schwaig bleibt Zweiter in der Landesliga Südost

Unsanft gestoppt: Schwaigs Mirza Idrizovic (r.) packt gegen Julian Bittner die Grätsche aus. Foto: Oliver Rabuser © Oliver Rabuser

Fünfter Saisonsieg in Garmisch-Partenkirchen: Der FC Schwaig tankt Selbstvertrauen vor dem Spitzenspiel gegen den TSV Grünwald am Freitag.

Garmisch/Schwaig – Einen verdienten 3:1 (1:0)-Sieg hat der FC Schwaig beim 1. FC Garmisch-Partenkirchen eingefahren und belegt so weiterhin den zweiten Tabellenplatz in der Landesliga Südost. Die Held-Elf bestimmte über weite Strecken das Spiel, machte sich aber durch ein paar Unkonzentriertheiten zehn Minuten vor und zehn Minuten nach der Halbzeit das Leben selbst schwer.

Auftakt nach Maß: Schwaig führt nach zehn Minuten

Im Sturmzentrum begann Schwaig mit Tobi Paulus. Ben Held fiel verletzungsbedingt aus, Raffi Ascher nahm nach seinem Urlaub zunächst auf der Bank Platz. Auf der Sechser-Position feierte Bilal Ibrahim nach überstandener Mittelfußverletzung sein Startelfdebüt. Die Gäste begannen vom Anpfiff weg schwungvoll. Gerade einmal zwei Minuten waren gespielt, als Ibrahim Markus Straßer auf die Reise schickte, doch den Schuss von Schwaigs Flügelflitzer aus zehn Metern wehrte Torwart David Salcher gekonnt zur Ecke ab. Aber bereits in der 10. Minute fiel die Schwaiger Führung. Roman Mavdryk schlug von der rechten Seite eine perfekte Flanke auf Paulus, der aus fünf Metern Entfernung zur frühen Führung einköpfte und sich sehr über seinen ersten Landesligatreffer freute.

Drei Minuten später die nächste Torchance für Schwaig: Nach einer kurz ausgeführten Ecke schlug Ibrahim eine schöne Flanke auf Tobi Jell, der am langen Pfosten völlig freistand, aber seinen Kopfball knapp am linken Pfosten vorbei setzte. Sommer kam kurz darauf am Sechzehner zum Abschluss, verfehlte das Tor aber um einen halben Meter.

In der 20. Minute hatten die Gastgeber ihre erste Torchance: Nach einem langen Ball aus der eigenen Hälfte lief Noah Pawlak aus abseitsverdächtiger Position allein auf Torwart Franz Hornof zu, der aber die Nerven behielt und dem Stürmer den Ball vom Fuß pflückte.

Ausgleich macht Partie spannend

In den letzten zehn Minuten vor der Pause nahm Schwaig das Tempo aus der Partie, und die Gäste waren nun wesentlich besser im Spiel. Und auch nach dem Seitenwechsel spielte die Held-Elf zunächst zu passiv. In der 49. Minute bediente der eingewechselte Vitus Wagensonner Gabriel Taffertshofer, der aufs Gästetor zulief, aber an Hornof scheiterte. Nur zwei Minuten später erzielte Garmisch-Partenkirchen aber doch den Ausgleich. Jonas Poniewaz schlug einen weiten Ball auf Wagensonner, der sich zuerst gegen Nils Wölken durchsetzte und dann per Lupfer aus 16 Metern zum 1:1 traf.

Entscheidung in der Schlussphase

Schwaig schüttelte sich kurz und fuhr dann das Tempo wieder hoch. Straßer zog eine Flanke schön in die Mitte, wo Ascher den Ball mit der Brust auf Sommer ablegte, dessen Schuss aus 18 Metern nur knapp drüber ging. In der 77. Minute zielte Sommer genauer: Nach einer zu kurz abgewehrten Ecke von Ibrahim jagte Sommer den Ball aus elf Metern Entfernung ins rechte untere Toreck. Und die Gäste legten nach. Der eingewechselte Ascher legte auf den ebenfalls eingewechselten Tobi Bartl quer, der aber aus vollem Lauf den Ball nicht richtig traf. Ascher machte es zwei Minuten später besser. Als der eine Minute zuvor eingewechselte Simon Georgakos uneigennützig querlegte, markierte Ascher aus elf Metern das 3:1.

Gipfeltreffen in der Landesliga Südost

Damit ist alles gerichtet für das Gipfeltreffen, wenn am Freitagabend Tabellenführer TSV Grünwald in Schwaig gastiert. (Rainer Hellinger)