Dreierpack! Hain zerlegt Greuther Fürth

Gegen Stephan Hain scheint in dieser Saison kein Kraut gewachsen.

SpVgg Unterhaching - Die Hachinger lassen einfach nicht nach. Eine Woche vor dem Start in die Rückrunde nahm die Elf von Trainer Claus Schromm die SpVgg Greuther Fürth II auseinander.

Die Spannung hoch halten, so schnell wie möglich die Meisterschaft abhaken und dann auf die Relegation konzentrieren. Das ist der Plan der SpVgg Unterhaching vor Beginn der Rückrunde. Am Samstag tankte die immer noch ungeschlagene Mannschaft von Trainer Claus Schromm (18 Siege, drei Unentschieden) Selbstvertrauen für den Rückrunden-Auftakt gegen den FCA II am kommenden Wochenende.

Mit 6:0 fertigten die Hachinger Ligakonkurrent SpVgg Greuther Fürth II im Test ab. Wieder einmal nicht zu bremsen war dabei Torjäger Stephan Hain. Er knipste beim Kantersieg gegen die Franken schon vor der Pause zweimal. Luca Marseiler und Dominik Stahl sorgten vor dem Gang in die Kabinen für den 4:0-Halbzeitstand. Alex Piller traf nach dem Seitenwechsel zum zwischenzeitlichen 5:0, ehe Hain mit seinem dritten Treffer das halbe Dutzend voll machte.

Quelle: fussball-vorort.de