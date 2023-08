SC Freiburg II gegen SpVgg Unterhaching LIVE: Kann Haching drei Punkte nachlegen?

Von: Louisa Genthe

Gelingt es Hobsch wieder seine Mannschaft zum Sieg zu führen? © IMAGO/kolbert-press/Ulrich Gamel

Am Mittwoch reist die SpVgg Unterhaching nach Freiburg zur zweiten Mannschaft des SC. Bleibt der Aufsteiger ungeschlagen? Wir berichten im Live-Ticker.

Dritter Spieltag der 3. Liga: SC Freiburg II - SpVgg Unterhaching

Tabelle: Haching steht mit vier Punkten auf Platz fünf der Tabelle. Der SC Freiburg wartet noch auf den ersten Sieg.

Anpfiff der Partie im Dreisam-Stadion ist um 19 Uhr. Wir berichten im Live-Ticker.

München/Unterhaching – Für die SpVgg Unterhaching geht es nach einem gelungenen Saisonauftakt gleich weiter. Für die zweite Auswärtspartie dieser Saison müssen die Hachinger zur Reserve des SC Freiburg reisen. Zuvor besiegten die Vorstädter am Wochenende den Aufsteiger SSV Ulm in einem spannenden Spiel, das erst in der Nachspielzeit durch Patrick Hobsch entschieden werden konnte.

Beide Trainer begegnen der Aufgabe der englischen Woche mit Respekt

Nach Abpfiff der Partie gegen Ulm zeigte sich Haching-Trainer Marc Unterberger bereits fokussiert auf die Aufgabe, die seine Mannschaft am Mittwoch lösen muss. „Wir treffen auch eine sehr junge Mannschaft. Da gilt es dann wieder bereit zu sein. Wir müssen uns in der Liga jeden Punkt hart erarbeiten“, sagte der 34-Jährige nach dem Sieg gegen Ulm.

Auch der Trainer des SC Freiburg II begegnet dem Gegner aus dem Landkreis München mit Respekt. „Das ist eine sehr eingespielte, abgeklärte Mannschaft mit einer klaren Idee, die uns herausfordern wird“, so Freiburg-Trainer Stamm. „Trotzdem ist es wichtig, dass wir im nächsten Spiel bei uns ansetzen, einige Dinge wieder besser machen und mit Leidenschaft und Intensität auftreten.“

Mit einem Sieg könnte sich die SpVgg Unterhaching weiter in Richtung Tabellenspitze bewegen

Zuvor hatte die Zweitvertretung der Breisgauer am Wochenende bei der Reserve von Borussia Dortmund eine bittere Niederlage einstecken müssen. Momentan befinden sich die Freiburger auf einem Abstiegsplatz. Mit einem Heimsieg kann die U23 einen großen Sprung ins Tabellenmittelfeld machen.

Die Hachinger dagegen könnten mit einem Dreier weiter in Richtung Tabellenspitze klettern. Bei einem Sieg winkt dem Aufsteiger mindestens Rang zwei. Da müsste dann aber Viktoria Köln mitspielen. Der Tabellenzweite empfängt zeitgleich Rot-Weiß Essen im Sportpark Höhenberg. (Louisa Genthe)