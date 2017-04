Drittes Spiel in einer Woche: Heimstetten gegen Jahn

SV Heimstetten – Wenn der SV Heimstetten am Samstag um 14 Uhr den SSV Jahn Regensburg II im Sportpark empfängt, dann liegen hinter dem Club zwei Auswärtsspiele binnen fünf Tagen und vor dem Bayernligisten drei Auswärtsspiele binnen acht Tagen.

Angesichts dieses enormen Pensums sehen die Trainingseinheiten derzeit zumeist so leger aus wie am Donnerstag: erst Kicken im Kreis, dann lockeres Laufen, und Taktikbesprechung.

Gleich zwei Physiotherapeuten waren im Einsatz, um die geschundenen Körper wieder fit zu kneten. „Die drei Englischen Wochen in Folge werden sicher nicht spurlos an der Mannschaft vorbeigehen“, sagt Co-Trainer Kevin Staudigl. „Das wird man vor allem zum Ende eines Spiels merken“. Aber der Coach glaubt auch, dass seine Elf die fehlenden Kräfte durch zusätzliche Motivation wettmachen kann – sofern es weiter so gut läuft wie zuletzt.

Denn hinter dem SVH liegen zwei 2:1-Auswärtserfolge in Gundelfingen und Bogen, durch die er sich näher an die Tabellenspitze herangeschoben hat. Zwar fielen beide Auftritte bei den abstiegsbedrohten Clubs in die Rubrik Zittersieg, „doch danach fragt hinterher niemand mehr“, sagt Staudigl.

Zwei Spieler konnten in der Vorwoche besonders viel Selbstvertrauen tanken: Zum einen Sebastiano Nappo, der eine starke Partie in Bogen mit zwei Toren krönte und sich endgültig zurückmeldete nach einer Blinddarm-OP. Zum anderen stand ein Akteur im Blickpunkt, bei dem man das angesichts der Gegner eher nicht erwartet hatte: Maximilian Riedmüller. Der Torwart zeigte in beiden Duellen mehrere Glanztaten und hielt die Siege fest. Zudem sammelte der 29-jährige Ex-Profi so Pluspunkte im Kampf um den Stammplatz im Tor gegen Marijan Krasnic. Zwar will Staudigl ausdrücklich nicht von einer Nummer Eins sprechen. Aber der Co-Trainer sagt auch: „Riedi ist zurzeit sehr gut drauf. Da gibt es keinen Grund zu wechseln.“

Anders sieht es bei seinen Vorderleuten aus, bei denen wegen des straffen Programms in den nächsten Partien rotiert werde, kündigt Staudigl an. Personell können er und Borislav Vujanovic aus dem Vollen schöpfen: Auch die vom Mittwoch angeschlagenen Nappo und Daniel Wellmann stehen zur Verfügung.

Voraussichtliche Aufstellung: Riedmüller, Wellmann, Paul, Kubina, Hintermaier, D. Schmitt, Thomik, Lopes, Steimel, Nappo, Akkurt.

Quelle: fussball-vorort.de