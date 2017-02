Drofa-Doppelpack bei knappem Sieg gegen Landesligisten

TSV Buchbach - Fußball-Regionalligist TSV Buchbach hat das erste Testspiel nach dem Trainingslager in Spanien gegen den SV Türkgücü-Ataspor München von Erdings Ex-Trainer Rainer Elfinger 3:2 gewonnen.

Bei böigem Wind entwickelte sich auf dem gut bespielbaren Naturrasen in der SMR-Arena ein flottes Spiel, in dem die Gäste bereits in der fünften Minute in Führung gingen. Die Antwort der Rot-Weißen folgte auf dem Fuß: Nach einem gezielten Befreiungsschlag war Patrick Drofa durch und netzte zum 1:1 ein. Drofa ließ auch das 2:1 folgen (35.). Noch vor der Pause kassierte der TSV aber den Ausgleich. Den Siegtreffer erzielte Stephan Thee in der 81. Minute mit einem herrlichen Schuss aus 23 Metern.

Text: buc

Quelle: fussball-vorort.de