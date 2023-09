Duell der bescheidenen Überflieger: „Könnte wieder ein Flutlichtspektakel in Schwaig werden“

Von: Helmut Findelsberger

Der Aufreger vom Vorjahr: Der vermeintliche Schwaiger Führungstreffer von Markus Straßer (l.) wird annulliert. Am Ende siegen die Gäste um Torwart Lukas Brandl mit 2:0 Toren. Diesmal soll es anders werden. archivFoto: Christian Riedel © Christian Riedel / fotografie-ri

Gipfeltreffen in Schwaig: Am Freitag duellieren sich mit dem FC und TSV Grünwald die beiden besten Teams der Landesliga Südost.

Schwaig – Auch wenn erst der neunte Spieltag der Landesliga Südost ansteht: Es ist einfach das Gipfeltreffen des Zweiten gegen den Ersten. Der FC Schwaig empfängt heute Abend um 19.30 Uhr in der NGL-Arena den Tabellenführer TSV Grünwald. Und trotzdem üben sich beide Teams in Bescheidenheit.

„Es sind Punkte für eine sorgenfreie Saison.“

Gästetrainer Rainer Elfinger bleibt dabei: „Es sind Punkte für eine sorgenfreie Saison.“ 22 Zähler hat Grünwald geholt mit acht Siegen und zuletzt dem 2:2 gegen Forstinning. „Ganz oder gar nicht“, schmetterten die Spieler in der Kabine eine Woche vorher nach dem 2:1-Derby-Sieg in Pullach. Der Wolfgang Petry-Hit sollte ihre Mentalität unterstreichen. Den Siegtreffer hatte Torjäger David Halbich in der 97. Minute in Unterzahl markiert. Der 21-Jährige, 2022 aus Großaspach gekommen und beim FC Bayern ausgebildet, ist diese Saison mit bisher zehn Treffern durchgestartet.

Trotz Ausfällen: Elfinger freut sich auf Schwaig mit Trainer Held

Länger ausfallen wird seit dem Pullach-Spiel der frühere Löwe Kodjovi Koussou. Der 31-Jährige ist Trainer Elfinger von Ampfing gefolgt und für den „auch ein Unterschiedsspieler“. Beim Kartenfestival gegen Forstinning handelten sich David Wörns und VfB-Torwarttrainer Thomas „Rix“ Rottenbiller Rot ein. Trotz der Ausfälle freut sich Elfinger „auf Schwaig mit Ben Held und eine stimmungsvolle Kulisse“.

Fünf Zähler weniger haben die Sportfreunde auf dem Konto, „und beim Saisonziel schließen wir uns gerne Rainer Elfinger an“, sagt Sportchef Wolfgang Lang zum bisher Erreichten.

Zwei Neuzugänge beim FC Schwaig

Dass die Saison auch weiterhin sorgenfrei verläuft, dazu soll auch der aktuelle Neuzugang beitragen. Vom FC Ismaning ist Joshua Steindorf nach Schwaig gewechselt. Der 21-Jährige wurde in Freising ausgebildet und absolvierte in den letzten beiden Saisonen 34 Bayernligaspiele. „Er kann offensiv auf allen Positionen spielen und wird uns definitiv weiterhelfen“, sagt Held über ihn. Der Neue ist spielberechtigt. Mit im Kader ist auch Nils Ehret. Er kam Mitte August aus Unterföhring, und auch in dem 29-jährigen Ex-Regionalligaspieler sieht Held „eine absolute Verstärkung“. Der Coach meldet zudem: „Wir können fast aus dem Vollen schöpfen.“ Nur der Chef selbst, sein Co Mario Simak und Daniel Fichtlscherer sind nicht einsatzfähig. Und dann wird Held doch noch mal mutig: „Es könnte wieder ein Flutlichtspektakel in Schwaig werden.“ Tipp: 2:1 für Schwaig (Helmut Findelsberger)

FCS-Kader

Hornof, Strunk; Jell, Mavdryk, Zech, Ibrahim, Paulus, Wölken, Ascher, Sommer, Straßer, Empl, Ehret, Maier, Roth, Hellinger, Idrizovic, Georgakos, Buchauer, Bartl, Steindorf