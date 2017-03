TSV Eching: Gleich ein erstes Endspiel zum Jahresauftakt

TSV Eching - Der Auftakt nach der Winterpause ist viel mehr als nur ein erstes Punktspiel für den TSV Eching. Der Vorletzte empfängt den Letzten TSV Vilsbiburg (15 Uhr). Nach dem Spiel steht die Blickrichtung in der Tabelle fest.

Der letzte Platz in der Landesliga bedeutet den direkten Abstieg in die Bezirksliga, davor gibt es drei Relegationsränge, die vor Saisonbeginn im vergangenen Juli das Minimalziel für den TSV darstellten. Aktuell hat Eching drei Punkte Vorsprung auf Schlusslicht Vilsbiburg und fünf Zähler Abstand zum ersten direkten Nichtabstiegsplatz. Im Falle einer Niederlage und Punktgleichheit würde es für den TSV in dann noch elf Spielen wohl nur noch darum gehen, die Chance auf den Ligaverbleib nicht ganz zu verspielen. Ein Sieg wiederum brächte sechs Punkte Abstand nach hinten und das rettende Ufer käme wieder in Sichtweite.

Das darauffolgende Gastspiel beim auf einem Relegationsplatz stehenden Aufsteiger Freilassing wäre die nächste große Chance, sich aus dem Keller heraus zu arbeiten. „Wir müssen gewinnen, egal wie“, weiß Echings Trainer Willi Kalichman wie seine Spieler um die Bedeutung der Partie, „aber wir dürfen nicht zu sehr über die Situation nachdenken.“ Kalichman fordert einen aggressiven Auftritt gegen den Letzten, „der sicher auch nicht gleich hopp oder topp spielt“. Echings Trainer vermutet, dass die Mannschaft mit der geringeren Fehlerquote das Kampfspiel gewinnen werde.

Ein bitterer Ausfall im richtungweisenden Spiel ist der kickende Co-Trainer Florian Bittner, der wegen einer Bänderverletzung passen muss. Für ihn rückt Daniel Hahner ins defensive Mittelfeld.

In den letzten Tagen der Vorbereitung kristallisierte sich mit Gonzalo Del Valle Ledesma ein neuer Abwehrchef heraus. Er zeigte Stärken bei der Organisation der Viererkette und hat auch das Selbstbewusstsein, Kommandos zu geben. Ein bitterer Ausfall ist Winterzugang Alpay Özgül, der nach zwei Wochen Verletzungspause noch nicht so weit ist. Er wird auf der Bank sitzen und hat vielleicht Substanz für einen Kurzeinsatz. Die Position auf der Zehn spielt Florian Höltl, der sich einen Platz in der Startelf mit einer sehr ordentlichen Vorbereitung verdient hat. Der zweite offensive Hoffnungsträger, Manuel Stangl, wird als Mittelstürmer beginnen. „Wir starten von Null auf Hundert“, sagt Kalichman, der die nicht nach Wunsch verlaufene Vorbereitung nicht als Nachteil für das gefühlte Abstiegsendspiel sieht.

Rein von der Papierform her hat der niederbayerische Liganeuling die besseren Testspielergebnisse eingefahren. Diese Zahlen schiebt Kalichman in den Hintergrund: „Ich habe mich die vergangenen Tage nicht viel mit dem Gegner beschäftigt. Ich sehe unsere Stärken und Schwächen. Und wenn wir die Stärken richtig einsetzen, dann werden wir in den nächsten Spielen unsere Punkte holen.“ Kalichman macht unmissverständlich deutlich, dass er unbedingt den direkten Nichtabstieg schaffen will und das seiner Mannschaft auch zutraut.

Aufstellung

Kestler – Strelow, Trasberger, Del Valle Ledesma, Poschenrieder – Hahner, Juric – Schuler, Höltl, Doms – Stangl.

Text: Nico Bauer

Quelle: fussball-vorort.de