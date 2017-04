Eching will das Abrutschen verhindern

TSV Eching – An die schnelle Rettung glaubt beim TSV Eching niemand mehr. Auch Trainer Christian Endlmaier geht davon aus, dass die sieben Zähler Rückstand zum ersten Nichtabstiegsplatz vier Spiele vor dem Saisonende nicht mehr aufzuholen sind. Vor dem heutigen Landesliga-Match beim SV Türkgücü-Ataspor München (18.30 Uhr) richtet sich der Blick eher nach unten.

Schlusslicht TSV Vilsbiburg stand bislang ziemlich abgeschlagen auf dem letzten Platz, der den direkten Abstieg bedeutet. Am vergangenen Wochenende setzte das Team mit dem 2:1 gegen Kastl aber ein Ausrufezeichen und liegt damit nur noch fünf Zähler hinter dem TSV Eching, der seit sieben Partien auf einen Sieg wartet. „Die Gefahr nach hinten ist da“, betont Endlmaier. Da Vilsbiburg jedoch ein sehr schweres Restprogramm hat, dürften die Echinger alle Sorgen bezüglich des direkten Abstiegs mit einem Dreier beseitigen können. Und da stehen die Chancen heute bei Türkgücü nicht schlecht: Der Tabellenzehnte hat zuletzt fünfmal am Stück verloren und in vier Partien kein Tor geschossen. Deshalb trat auch der erst im Winter gekommene Trainer Rainer Elfinger zurück. Sein Wechsel im Sommer zum Bayernligisten FC Ismaning ist schon seit Monaten fix.Mit Türkgücü verbindet die Echinger der nicht wirklich rund gelaufene Wechsel von Pascal Preller. Der Außenstürmer hatte sich im Winter kurz vor Ende der Frist verabschiedet, ist im Mammutkader der Münchner bislang aber nicht wirklich angekommen. Nach sechs Spielen in Eching brachte er es bei Ataspor nur auf fünf Teilzeiteinsätze mit mageren 183 Minuten. Zuletzt kassierte er zudem eine Rote Karte und ist aktuell daher einer von drei gesperrten Spielern.

Für Christian Endlmaier geht es in den letzten Runden der Saison nun auch darum, das angeknackste Selbstvertrauen wieder etwas aufzupolieren. „Die Burschen kriegen an ihren Arbeitsplätzen und Universitäten sicherlich nicht viel Angenehmes zu hören“, befürchtet der Trainer. Daher müsse sich die junge Truppe für ihr Engagement auch mal belohnen. „Für die Seele wäre auch ein Punkt ganz gut.“

Im Spiel bei Türkgücü wird wohl Florian Bittner als Abwehrchef auflaufen. Gonzalo Del Valle Ledesma ist beruflich zurück in Spanien, könnte zu entscheidenden Relegationsspielen aber eingeflogen werden. Beruflich steht heute Abend auch Rupert Poschenrieder nicht zur Verfügung.

Aufstellung:Kestler – Maliq, Bittner, Trasberger, Strehlow – Hahner, Juric – Schuler, Höltl (Özgül), Häcker (Basic) – Stangl.

Text: Nico Bauer

Quelle: fussball-vorort.de