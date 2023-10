Echings Neu-Coach Zgud-Schoeppner betreibt großen Aufwand: „Wir wollen eine DNA entwickeln“

Teilen

Der TSV Eching ist mit sechs Punkten aus 13 Spielen aktuell Tabellenletzter der Bezirksliga Nord. © Jeanette Stock

Eichstätt-Spiel aufgearbeitet, auf Rohrbach vorbereitet: Echings neuer Trainer möchte sein Team mithilfe von Videoanalysen in die Erfolgsspur bringen.

Eching – Auch wenn es nicht für drei Punkte reichte, präsentierte sich der TSV Eching im ersten Spiel unter Trainer Maximilian Zgud-Schoeppner verbessert. Am Samstag (15 Uhr) wollen die Zebras gegen den TSV Rohrbach den nächsten Schritt machen. Der neue Coach betreibt dafür einen großen Aufwand.

Mömkes überzeugt gegen Eichstätt II

Der 32-Jährige hat in der vergangenen und der kommenden Woche jeweils drei Trainingseinheiten angesetzt. Darüber hinaus ging er am Dienstag mit seiner Mannschaft ins Videostudium. „Wir haben uns die Gegentore gegen Eichstätt angeschaut. Vom Umschaltspiel her war das beim ersten Gegentreffer nicht genug“, so Zgud-Schoeppner Der Last-Minute-Ausgleich zum 2:2 war dann ein Treffer der Marke „Sonntagsschuss“ – passiert. Der Coach zeigte aber auch gute Szenen – und davon gab es vor allem in der ersten halben Stunde eine Menge: „Wir wollen versuchen, diese 30 Minuten auszubauen. Und wir wollen eine DNA entwickeln.“

Überzeugend war auch der Auftritt von Daniel Mömkes. Der Stürmer traf doppelt und zeigte, warum er im Sommer geholt wurde. Seine Stärke im Abschluss könnte ein Faktor werden für die Zebras, die sich allerdings langsam sputen müssen. Denn sechs Punkte nach 13 Spielen sind wenig – und sechs Zähler Rückstand auf den vorletzten Platz eine Menge.

„Wir haben gesehen, dass wir auch dominieren können.“

Ein Erfolg gegen den TSV Rohrbach wäre daher enorm wichtig. Die Gäste zählen zwar zu den abgezocktesten Teams der Liga und haben damit den unerfahrenen Zebras etwas voraus. Dennoch sollte der Tabellensiebte für die Echinger schlagbar sein, zumindest an einem guten Tag. Druck auf seine Spieler will der Coach aber nicht aufbauen. Trotzdem dient seine Premiere und insbesondere die erste halbe Stunde gegen Eichstätt II als Maßstab. „Wir haben gesehen, dass wir auch dominieren können“, so Zgud-Schoeppner. Gegen weniger gute Minuten und dafür drei Punkte hätte er jedoch sicherlich nichts einzuwenden. (Moritz Stalter)