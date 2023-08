Eichenkofen jetzt Spitzenreiter - Kein Sieger in Reichenkirchen - „Klare Sache“ für Herzogstadt II

Teilen

Um jeden Meter Boden wurde im Derby zwischen Fraunberg (rot) und Reichenkirchen gekämpft. Foto: Roland Albrecht © Roland Albrecht

Die SpVgg Eichenkofen grüßt nach dem Kantersieg in Finsing von der Tabellenspitze der A-Klasse. Auch in Schwaig sehen die Zuschauer viele Tore.

„Eine torreiche Partie mit einem verdienten Sieger.“

„Eine torreiche Partie mit einem verdienten Sieger“, so Schwaigs Sportlicher Leiter Wolfgang Lang, wurde den wenigen Besuchern geboten. Die Gäste präsentierten sich ehrgeizig, flink, giftig und gallig in den Zweikämpfen. Da konnte auch das schnelle Führungstor (3.) der Gastgeber durch Alex Marschmann nichts ändern. Rene Wagner nutzte einen Torwart-Abpraller zum Ausgleich, und Johannes Graf war per Konter erfolgreich. Dann wurde FC-Kapitän Veit Breuer im letzten Moment beim Torabschluss geblockt, während Graf mit einem strammen Freistoßtreffer auf 3:1 für die SpVgg erhöhte (74). Kurz vor Schluss verkürzte Marius Seiche. Dann endete eine Einzelaktion von Momo Ndiaye erfolglos, während der eingewechselte Johannes Lanzl die erste Saisonniederlage der Platzherren besiegelte (88).

Führung in der ersten Minute: Eitting II schlägt Wartenberg II

Die Zornesröte trieb es TSV-Coach Christoph Lehmann ob der grottenschlechten Leistung seiner Mannschaft ins Gesicht. „Es muss für die nächsten Spiele eine deutliche Leistungssteigerung vom gesamten Team her“, fordert er. Die Partie begann mit einem Paukenschlag in der ersten Spielminute durch Tarek Reiche. Die TSV-Abwehr verteidigte einen langen Ball unkonzentriert. Auch beim zweiten Gegentreffer durch Reiche, der mit einem Drehschuss Erfolg hatte, sah die Defensive nicht gut aus. Eine feine Einzelleistung von Ion Tarchila beendete die Partie.

5:0-Kantersieg für die SpVgg Eichenkofen in Finsing

„Es war eine rutschige und nasse Angelegenheit“, erzählt Eichenkofens Top-Torjäger Lorenz Daimer, der in der Schlussminute die Ampelkarte sah. Das Wetter machte den Gästen aber nichts aus, denn bereits früh in der Partie machten sie Druck. In der 8. Minute schoss Lukas Ippisch nach starkem Solo das 1:0. Kurze Zeit später erhöhte Kilian Zehner durch einen abgefälschten Schuss, und Lukas Ippisch schlug noch vor der Pause noch mit einem satten Volleyschuss zu. Danach zeigte sich Finsing etwas mehr, konnte aber die Chancen nicht nutzen, während Lorenz Daimer einen Chipball zum 4:0 verwandelte (66.) und Josef Ippisch per Freistoß noch das 5:0 draufsetzte (90.).

„Es war von Anfang an eine klare Sache.“

„Es war von Anfang an eine klare Sache.“, erklärt Herzogstadt-Pressesprecher Max Malterer. Der FCH war von Beginn an sehr präsent und zeigte immer wieder gute offensive Spielzüge. Deshalb dauerte es auch nicht lange, bis Mario Rossa den FCH in Führung brachte. Der Gastgeber ging auch mit dieser verdienten Führung in die Pause. In der zweiten Halbzeit schlug Michael Wolf mit einem Doppelpack zu (58./71.), der in der Offensive, laut Malterer, „eine überragende Leistung brachte“ und auch den Endstand setzte. „Wir wollen jetzt den Schwung der Siege mitnehmen und so weitermachen“, stellt Malterer klar.

Punkteteilung in Reichenkirchen

Das Nachbarschaftsderby hielt, was sich die Besucher erwarteten. Die Partie wogte hin und her, wobei beide Teams hätten gewinnen können. Ein verunglückter Rückpass wurde von Gästespieler Manuel Obermaier erlaufen und zur Führung verwertet (2.). Die SG glich durch einen Kopfball von Robert Lex nach gefühlvoller Flanke von Maxi Wenhart aus (12.) und legte nach der Pause durch Lukas Peis zum 2:1 nach. Dann „ein unerklärlicher Bruch im Spiel“ bedauert SG-Spielertrainer Lex. Christian Daimer glich in der 84. Minute aus, ehe Obermaier noch verletzt vom Platz getragen werden musste. (Walter Pelzl)