Emmering ärgert den Klassen-Primus aus Egenburg – Wildenroth unterliegt Gröbenzell

In Überacker ging’s hoch her. Am Ende siegten die Gastgeber (rote Trikots) gegen den SC Malching. Foto; weber © Weber

Während der FC Emmering gegen den Tabellenführer Egenburg drei Punkte einfährt, gewinnen auch Überacker und Finning in der Kreisklasse.

Landkreis – Puchheim gleitet der Sieg wieder aus den Händen. Emmering schlägt den Tabellenführer. In Überacker bleibt es bis zum Schluss spannend

Kreisklasse 1: Überacker und Emmering gewinnen

RW Überacker - SC Malching 4:3 (2:1 ) – Das wurde richtig knapp am Ende für die Hausherren. Maxi Groß hatte Überacker nach vorne gerbacht (21.), Maxi Libal erhöhte auf 2:0 (28.). Ein Eigentor brachte Malching auf 1:2 (39.). Lucas Eberl sorgte für das 3:1 für die Rot-Weißen (51.). Christoph Hammerl konnte auf 2:3 verkürzen (56.), Dominik Frieß glich für die Gäste auf 3:3 aus (63.). Doch dann schlug Überackers Maxi Groß erneut zu und sicherte seiner Heimelf mit seinem Tor in der Schlussphase zum 4:3 gerade noch den Sieg (83.)

VfL Egenburg - FC Emmering 1:2 (1:2) – Die Emmeringer haben dem Tabellenführer einen Sieg abgerungen. Und dem Klassen-Primus gelang auch nur der Anschlusstreffer, das Spiel konnte man nicht mehr drehen. Louis Kellner hatte für die Gäste früh getroffen, als er in der vierten Minute einschob. Fabian Trinkl erhöhte kurz darauf auf 2:0 für Emmering (15.). Die Hausherren rappelten sich auf, doch der Anschlusstreffer zum 1:2 (42.) reichte nicht aus, um die Partie zu drehen. Sieg für die Elf von Wolfgang Kampinski.

Fünf Tore in Wildenroth

SpVgg Wildenroth - Gröbenzell 2:3 (1:2) – Den Sprung auf den zweiten Tabellenplatz hatte Wildenroth schon vor Augen, doch am Ende musste man sich wieder mit einer Niederlage begnügen. Die fiel zwar mit 2:3 denkbar knapp aus, aber Punkte gab es natürlich trotzdem keine. „Es war ein ganz enges Spiel“, so Wildenroths Sprecher Jürgen Throm. Dennoch sei der Sieg für Gröbenzell nicht unverdient gewesen. „Die waren vor allem in der ersten Halbzeit klar besser.“

Lukas Schuhmann hatte nach 17. Minuten für die Gäste getroffen. Kurz darauf hatte man noch eine Riesenchance auf dem Fuß, als der Ball erst an den Pfosten und dann an die Latte ginge, am Ende aber nicht im Wildenrother Kasten landete. Für die Hausherren traf dafür dann Ralf Looschen zum 1:1 (19.). Doch kurz vor der Pause erzielte erneut Schuhmann für Gröbenzell ein weiteres Tor (40.), so dass die Gäste mit einer 2:1-Führung in die Kabine gingen.

„Wir hatten noch eine Riesenchance durch Timo Ritter.“

Und gleich nach der Pause folgte der zweite Nackenschlag für Wildenroth, als Quirin Luff nach einem „unnötigen Ballverlust“, so Throm, für Gröbenzell einnetzte und Gröbenzell schon mit 3:1 nach vorne brachte (49.) Zwar kämpfte Wildenroth weiter und gab nicht einen Zentimeter nach. Maximilian Scheidl glückte dann auch in der Schlussphase noch der Anschlusstreffer zum 2:3 (73.), doch mehr war an diesem Spieltag einfach nicht drin. „Wir hatten noch eine Riesenchance durch Timo Ritter am Ende, doch der wurde knapp neben den Pfosten gesetzt“, sagte Throm. Man dürfe auch nicht vergessen, dann Wildenroth Aufsteiger sei, so der Teamsprecher. Doch mit einem Sieg wäre man an Gröbenzell mal eben vorbeigezogen und hätte sich an Platz zwei gesetzt.

Kreisklasse 2: Punkteteilung zwischen Puchheim und Oberalting

FC Puchheim - TSV Oberalting 1:1 (1:0)– Es hätte zur kleinen Sensation werden können, denn die Puchheimer hätten mit einem Sieg vom vorletzten Platz auf Rang fünf springen können. Und sie machten ihre Sache gegen den Tabellenzweiten Oberalting richtig, richtig gut. Und das klappte sogar so gut, dass die Hausherren nach dem Treffer von Francois Ngwen kurz vor der Pause die Führung übernahmen (41.). Und dann gab es e auch noch Riesenchancen, die nicht den Weg ins Tor fanden. „Eigentlich hätten wir zur Pause 3:0 führen müssen und die Sache wäre durch gewesen“, so Puchheims Trainer Erol Serter.

Doch die Chancen blieben wieder liegen, ungenutzt. Und es sollte wieder so kommen wie schon allzu oft in dieser Saison: die Chancen nicht machen, dafür hinten das Tor kassieren. Und so kam es auch: Oberalting erzielte den Ausgleich (59.). Dem war eine Rote Karte gegen Puchheim vorausgegangen. „Reine Disziplinlosigkeit“, schimpfte Serter. „Das hat uns den Sieg gekostet. Bis dahin hatten wir völlige Kontrolle. “ Doch dan, in Unterzahl, fiel das Gegentor, das schließlich den Sieg kosten sollte, der für Puchheim so immens wichtig gewesen wäre in dieser Phase der Saison. So bleibt man weiter am Tabellenende kleben.

Kreisklasse 7: Tabellenführer Finning siegt in Türkenfeld

TSV Türkenfeld - TSV Finning 0:2 (0:1) – Das war der berühmte Satz mit „x“ für die Mannschaft von Türkenfelds Trainer Christoph Springer. Gegen den Tabellenführer Finning war man chancenlos. Türkenfeld bleibt vorerst weiterhin der vorletzte Tabellenplatz mit einem hauchdünnen Vorsprung. (Stephanie Hartl)