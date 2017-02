So emotional bedankt sich Baumgärtner beim SV Heimstetten

SV Heimstetten - Der Ex-Trainer des Bayernligisten richtet sich mit einem Facebook-Post an die Spieler, sein Trainerteam und alle weiteren Helfer rund um den Verein und die Mannschaft. Er bedankt sich für eine tolle Zeit.

In den letzten Tagen wurde mehrfach über den Rücktritt des 34-Jährigen berichtet. Baumgärtner richtete sich mit einem Facebook-Post am Donnerstagabend auf seinem an den Verein und bedankte sich für die Unterstützung in den vergangenen drei Jahren.

Die Meldung von Heiko Baumgärtner im Wortlaut:

Über die Gründe meines "Rücktritts" wurde die letzten beiden Tage genug geschrieben, daher gehe ich darauf auch nicht mehr ein. Aber ich möchte hier nochmal die Möglichkeit nutzen, mich bei einigen Menschen für die geile Zeit, die ich beim SV Heimstetten erleben durfte, zu bedanken.

In erster Linie natürlich bei allen Spielern, bei den "Jungs" die ich die letzten knapp 3 Jahre beim SVH trainieren durfte. Egal ob 1. Mannschaft oder 2. Mannschaft... Merci Jungs für euer Engagement, Kampfgeist, Wille, kurz gesagt "für alles"...

bei meinem überragenden Trainerteam Bobo und Igor, zwei Wahnsinnstypen die Top Arbeit geleistet haben, und natürlich auch weiterhin leisten werden.

bei unserer Physioabteilung...Kev, Mary, Carmen.

Bei den vielen freiwilligen Helfern, die ihre Zeit für den Verein opfern, wie ich es bisher noch nirgendwo anders erlebt habe.

Beim Platzwart Hans für die Champions-League-Plätze und geraden Linien, der "guten Seele" des Vereins der Hanni, bei der "Stadionsprecher Legende" dem Flo, sowie beim besten Kellner "King" Gogo ...

Und natürlich bei den Verantwortlichen, allen voran dem Manager Michi Matejka, dem Präsidenten Ewald Matejka und TL Cero... Vielen Dank für euer Vertrauen und euren unermüdlichen Einsatz für den Verein.

last but not least... Merci für den Support an unsere Zuschauer, Fans und natürlich an die wahnsinns Truppe der Hoaschdenger Buam.. einmalig seit ihr...!!!

Falls ich doch noch jemanden vergessen habe, sorry...

Es gab sehr viele Höhen und natürlich auch einpaar Tiefen...Aber alles in allem war es eine unvergessliche Zeit für mich, sowie eine große Ehre, Chef-Trainer diesen Clubs gewesen zu sein.

Abschließend wünsche ich natürlich dem neuen Trainerteam (allen voran Bobo), dem Verein und vor allem natürlich der Mannschaft weiterhin viel Erfolg...!!! Und ich bin mir sowas von sicher, dass da in der Rückrunde noch so einiges nach oben geht...

Quelle: fussball-vorort.de