„Besonderes Spiel in besonderem Stadion“ – Entthront Türkgücü Tabellenführer Würzburg im Topspiel?

Von: Simon Jacob

Im Grünwalder Stadion ungeschlagen: Türkgücü München. © IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Goldberg

Spitzenspiel zum Auftakt des 12. Spieltags der Regionalliga Bayern! Türkgücü München empfängt die ungeschlagenen Würzburger Kickers.

München – „Wir freuen uns auf ein cooles Spiel im Grünwalder Stadion“, sagt Türkgücü-Trainer Alper Kayabunar. Für einen tollen Fußballabend ist am Donnerstag alles angerichtet. Im Duell zwischen Türkgücü München und den Würzburger Kickers trifft der Tabellendritte auf den -ersten.

Türkgücü ist seit fünf Ligaspielen ungeschlagen und fuhr in diesem Zeitraum 13 von möglichen 15 Punkten ein. Würzburg hat als einziges Team der Regionalliga Bayern noch kein Spiel verloren und reist nach vier Siegen in Serie mit jeder Menge Selbstvertrauen im Gepäck nach München. „Würzburg ist das beste Team der Liga, das haben sie in den letzten Wochen unter Beweis gestellt“, schätzt Kayabunar den kommenden Gegner ein.

Türkgücü München trägt Regionalliga-Heimspiel im Grünwalder Stadion aus

Austragungsort des Spektakels ist das Grünwalder Stadion. Grund zur Freude aufseiten der Gastgeber, die für ihre Heimspiele auch schon auf die Sportanlage in Heimstetten ausweichen mussten: „Im Grünwalder haben wir diese Saison noch kein Spiel verloren.“ Zuletzt schossen sie dort Aufsteiger Eintracht Bamberg mit 4:0 aus dem Stadion. Auch an den 4:1-Sieg bei der U23 des FC Bayern erinnern sie sich gerne zurück.

In Kayabunars Augen sind am Donnerstag die Gäste aus Unterfranken der Favorit. Chancenlos sieht er sein Team aber nicht: „Wir können da ganz ohne Druck reingehen. Wir wissen um unsere Qualität und können jeden Gegner schlagen.“

Auf ein „super spannendes Spiel“ freut sich Türkgücüs Trainer in jedem Fall: „Ich erwarte zwei gute Mannschaften, die sehr guten Fußball spielen und sich nicht hinten reinstellen. Es wird ein besonderes Spiel in einem besonderen Stadion.“

Grünwalder Stadion: Würzburger Kickers mit Problemen in Giesing

Die Würzburger Kickers haben das Grünwalder Stadion dagegen nicht in bester Erinnerung. In der vergangenen Spielzeit verloren sie dort gegen den FC Bayern II (0:1). In der Abstiegssaison 2021/22 war das Grünwalder Schauplatz einer 0:1-Niederlage gegen die Löwen. Reiht sich Türkgücü ein und besiegt als drittes Team innerhalb von zwei Jahren die Kickers im Grünwalder? (Simon Jacob)