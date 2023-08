Erleichterung beim FCM - Tristesse in Palzing - Punkteteilung bei Unterbruck und Altenerding

Riesengroße Freude: Aufsteiger FC Moosburg holt sich in Kranzberg die ersten drei Punkte in der neuen Saison. Hier bejubeln die Spieler das zwischenzeitliche 1:0 von Matthias Hilz. Foto: lehmann © lehmann

Während Moosinning II nach dem Sieg gegen Palzing von der Tabellenspitze der Kreisliga grüßt, feiert der FC Moosburg den ersten Sieg und Allershausen schlägt Eichenried deutlich.

Landkreis – Aufatmen in Moosburg: Den Dreirosenstädtern gelang mit dem 2:0 beim SV Kranzberg am 5. Kreisliga-Spieltag der erste Saisonsieg. Größer wird die sportliche Krise dagegen beim SVA Palzing, der sich beim 1:2 gegen den FC Moosinning II bereits die dritte Niederlage in Folge einfing.

„Wahrscheinlich hätten wir heute 300 Minuten spielen können, ohne ein Tor zu erzielen.“

SV Kranzberg – FC Moosburg 0:2 (0:2). Noch am Sonntagvormittag war Kranzbergs Trainer Dennis Hammerl auf Ursachenforschung. „Eigentlich kann ich der Mannschaft keinen Vorwurf machen“, resümierte der neue SVK-Coach nach der Niederlage im einzigen Landkreis-Duell des 5. Spieltags. „Aber wahrscheinlich hätten wir heute auch 300 Minuten spielen können, ohne ein Tor zu erzielen.“ Vor allem die Einstellung, an der es zuletzt noch gehapert habe, sei dieses Mal wieder super gewesen, so Hammerl weiter. Einzig: Das Runde wollte nicht ins Eckige. Effektiver zeigten sich die Gäste aus Moosburg, die im ersten Durchgang aus drei Chancen zwei Tore erzielten.

Frühe Führung für Moosburg

Die erste Bude hatte dabei Stürmer Thomas Vogl mustergültig vorbereitet, seine Ablage landete bei Matthias Hilz, der souverän abschloss (9.). Und der FCM legte bald nach: Einen erneut feinen Spielzug schloss dieses Mal Matthias Holzinger ab, seinen Abschluss konnte SVK-Keeper Köppel zunächst noch parieren, der Ball prallte vom FCM-Akteur aber doch noch ins Gehäuse.

Groß war der Jubel hinterher bei den Gästen, die sich immens über den ersten Sieg der noch jungen Saison freuten und damit als Aufsteiger Selbstvertrauen tankten. „Für uns war das viel Arbeit heute, aber im Endeffekt haben wir verdient gewonnen“, sagte der 2. Sportliche Leiter Michael Bauer.

„Uns fehlt momentan schon auch das Quäntchen Glück.“

FC Moosinning II – SVA Palzing 2:1 (1:1). Gehörig der Wurm ist aktuell beim Bezirksligaabsteiger aus dem Ampertal drin, der sich beim neuen Tabellenführer die dritte Niederlage in Folge einfing. „Uns fehlt momentan schon auch das Quäntchen Glück“, versuchte Co-Trainer Onur Tas die Schlappe zu erklären, „und unsere Fehler werden einfach eiskalt bestraft.“

FC Moosinning II dreht das Spiel

Aufgrund seines Urlaubs mussten die Palzinger am Samstag ohne ihren Coach Gianluca Dello Buono auskommen. So ging die Moosinninger Reserve in der 18. Minute zunächst in Führung: Stefan Erl spitzelte eine Freistoßflanke über die Linie (18.). Doch dann fingen sich die Palzinger und glichen prompt aus: Alex Schneider hatte im Mittelfeld den Ball erobert und sofort in die Gasse auf Andre Bauer gespielt, der zum 1:1 abschloss (30.).

Im zweiten Durchgang waren die Palzinger das stärkere Team, ohne sich aber dicke Chancen zu erspielen, sodass vieles nach einem leistungsgerechten Remis aussah. Dann aber erlaubten sich die Gäste einen Patzer zu viel in der gegnerischen Hälfte, Moosinning II spielte es flink, und Peter Werndl ließ am Ende einen SVA-Verteidiger noch drei Mal aussteigen und vollendete abgezockt (90.). „Im Moment machen wir immer wieder die gleichen dummen Fehler“, urteilte Co-Trainer Onur Tas. Aktuell scheint sich die sportliche Talfahrt des SVA doch zu einer kleinen Krise auszuweiten. Vielleicht ganz gut, dass die Ampertaler nächsten Sonntag erst einmal spielfrei haben und durchschnaufen können.

Deutlicher Heimsieg für Allershausen

TSV Allershausen – SV Eichenried 4:0 (1:0). Erneut war die Wechselbank der Allershausener dünn besetzt – und vor allem mit reaktivierten Akteuren. Dennoch reichte es am Samstag zu einem ungefährdeten Heimsieg gegen das punktlose Schlusslicht. „Am Ende war’s absolut verdient“, resümierte Spartenchef Philipp Jordan. Doch im ersten Durchgang taten sich die Hausherren offensiv noch schwer und gingen überdies fahrlässig mit den eigenen Möglichkeiten um. Es fehlte die letzte Konsequenz. Janis Kratzl, Alexander Holzmaier (an den Pfosten) und Thomas Ostermaier vergaben aus aussichtsreichen Positionen. Dennoch gingen die Hausherren mit einem 1:0 in die Pause: In sprichwörtlich letzter Sekunde hatte Maciej Machi eine Flanke von Leon Lorenz über die Linie gespitzelt (45.+3).

Nach dem Seitenwechsel war der Dreier schnell klar: Erst zimmerte Holzmaier das Leder aus 16 Metern Volley in die Maschen (48.), ehe Thomas Ostermaier mit einer feinen Einzelaktion den Deckel auf den zweiten Saisonsieg machte (54.). In der Schlussphase schraubte Holzmaier mit seinem Doppelpack das Ergebnis noch auf 4:0 (82.).

„Für uns waren es zwei verlorene Punkte.“

FCA Unterbruck – SpVgg Altenerding 1:1 (1:1). Mit nur einem Zähler mussten sich am Wochenende die Unterbrucker Fußballer im Duell mit dem Liganeuling begnügen. „Insgesamt gesehen geht das Unentschieden schon in Ordnung“, brachte Trainer Alfons Deutinger die 90 Minuten vom Sonntagnachmittag auf den Punkt. Insbesondere während der ersten 45 Minuten hatten die Hausherren gehörig Glück, dass Altenerding kein Kapital aus seinen Möglichkeiten schlug. Eigentlich hätten die Gäste deutlich führen müssen. So blieb’s jedoch bei der Führung durch Ridwan Bello, der nach einer Ecke, die Unterbruck nicht hatte verteidigen können, das Leder aus fünf Meter ins Tor bugsierte (26.). Doch der FCA meldete sich prompt zurück. Dieses Mal schaffte es die SpVgg nicht, eine Flanke von rechts adäquat zu klären, und so landete das Spielgerät einen Meter vor dem Tor bei Andreas Hohlenburger, der sich die Chance nicht entgehen ließ.

In Durchgang zwei waren dann die Brucker Kicker am Drücker, verpassten es aber ihrerseits – auch wegen einer zwischenzeitlichen Unterzahl nach einer Zeitstrafe für Markus Zacherl (62.) – dem Spiel ihren Stempel aufzudrücken. Andreas Pallauf, Daniel Nefzger und Florian Hagn ließen hundertprozentige Chancen liegen, sodass am Ende die Punkteteilung stand. „Für uns waren es zwei verlorene Punkte“, resümierte Altenerdings Spartenchef Andreas Heilmaier im Gegensatz dazu. (Matthias Spanrad)