Ersatzgeschwächter SE Freising holt Remis: „Ein Zähler, den wir gerne mitnehmen“

Teilen

Zum zweiten Mal in Folge bleibt die SE Freising in der Bezirksliga Nord ohne Gegentor. © Valentin Hack

Kein Sieger in Sulzemoos: Der SV und Freising teilen sich nach einem torlosen Unentschieden in der Bezirksliga Nord die Punkte.

Freising – Die schöne Serie ist gerissen: Nach zuvor drei Siegen am Stück mussten sich die Fußballer des SE Freising am Wochenende mit nur einem Zähler zufrieden geben. Beim SV Sulzemoos stand unter dem Strich ein leistungsgerechtes 0:0 für das Lerchenfelder Bezirksliga-Team – es war die erste torlose Partie mit Freisinger Beteiligung in dieser Saison überhaupt.

„Wir haben es vorne nicht gut ausgespielt.“

„Das ist ein Punkt, den wir gerne mitnehmen“, berichtete Sportleiter Sebastian Thalhammer hinterher. „Diesmal sind bei uns einfach ein paar Faktoren zusammengekommen, dass es nicht für mehr gereicht hat.“ Zum einen waren die Lerchenfelder stark ersatzgeschwächt angetreten, einige Stammkräfte fehlten verletzt. So gab es mit dem jungen Julius Kleimann einen Startelf-Debütanten, und auch Staas Mitko stand in der Anfangsformation. Darüber hinaus mussten die Freisinger in Sulzemoos auf einem verhältnismäßig kleinen Platz antreten und konnten dadurch ihre schnellen Spieler nicht in Szene setzen. „Außerdem haben wir es vorne nicht gut ausgespielt“, kritisierte Thalhammer.

Freising seit zwei Partien ohne Gegentreffer

Defensiv standen die Gäste dagegen sicher und erarbeiteten sich das zweite Spiel in Folge ohne Gegentreffer. Die beste Chance vergab die Eintracht Mitte des zweiten Abschnitts: Nach einer Freistoßflanke von Jozo Bobonja kam SEF-Routinier Michael Schmid frei zum Kopfball, seinen Versuch konnte der SVS-Keeper allerdings gerade noch über die Querlatte lenken. (Matthias Spanrad)